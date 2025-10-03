Amerykańscy żołnierze stacjonujący do tej pory w tymczasowej bazie w Jasionce zostali przeniesieni w inne miejsca na terenie Polski. Informacje potwierdził rzecznik sił lądowych USA Terry Welch. Jednocześnie wojskowy zapewnił, że nie będzie to miało wpływu na wsparcie dla Ukrainy.

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez dziennikarzy "Faktu" żołnierze, którzy pełnili służbę w Jasionce opuścili bazę 28 sierpnia. W związku z tymi doniesieniami PAP poprosił o komentarz rzecznika sił lądowych USA.

Terry Welch potwierdził, że wojskowi zostali relokowani do innych baz na terytorium Polski. Nie sprecyzował jednak kiedy konkretnie doszło do przeniesienia żołnierzy.

- Wycofanie żołnierzy z tymczasowej bazy w Jesionce nie wpływa na dalsze wsparcie dla Ukrainy - zapewnił rzecznik.

Baza w Jasionce. Żołnierze z USA przeniesieni do innych jednostek

Decyzja o relokacji amerykańskich wojsk z tymczasowej bazy zlokalizowanej niedaleko Rzeszowa ogłoszona została 7 kwietnia. Był to wynik decyzji podjętej jeszcze przed Joe Bidena.

Jak wyjaśniono, było to związane z przeniesieniem dowództwa misji wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy z USA do struktur NATO.

- Obiekty w Jasionce miały charakter tymczasowy, a przeniesienie operacji, takich jak zaopatrzenie, magazynowanie i transport, do stałych lokalizacji w innym miejscu w kraju, gdzie znajduje się trwalsza infrastruktura, lepiej ułatwia te operacje - wyjaśniał wówczas rzecznik US Army płk Michael Weisman.

