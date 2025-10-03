Alarm na lotnisku w Monachium. Przestrzeń powietrzna zamknięta

Alarm na lotnisku w Monachium. Przestrzeń powietrzna zamknięta

Lotnisko w Monachium zostało zamknięte po raz drugi w ciągu doby. Powodem jest "niepotwierdzona obserwacja dronów". Start i lądowania samolotów są niemożliwe.

Jak podaje "Die Welt", lotnisko w Monachium zostało zamknięte z powodu "niepotwierdzonych obserwacji dronów". Przestrzeń powietrzna wokół portu została zamknięta. 

 

"W przypadku podejrzenia zaobserwowania drona, bezpieczeństwo podróżnych ma najwyższy priorytet" - poinformowano w komunikacie. 

 

Wkrótce więcej informacji. 

 

