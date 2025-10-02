Zaginęli podczas ćwiczeń przy granicy z Rosją. Trwa akcja poszukiwawcza

Odnaleziono pięciu z dziesięciu norweskich żołnierzy, którzy zaginęli podczas ćwiczeniach na poligonie w pobliżu granicy z Rosją. Na poszukiwania pozostałej piątki zostały wysłane śmigłowce. Wszyscy mieli wrócić do swojej jednostki w godzinach porannych.

Żołnierze brali udział w ćwiczeniach w okolicach Bugoeynes u wybrzeży Morza Barentsa, na pograniczu norwesko-rosyjskim.

Żołnierze mieli wrócić do bazy w czwartek rano, jednak nie dotarli na miejsce spotkania, a nadzorujący ćwiczenia stracili z nimi kontakt.

Pięciu żołnierzy odnalezionych. Trwa akcja poszukiwawcza

W czwartek wieczorem norweska służba ratunkowa HRS skierowała śmigłowce w obszar, gdzie żołnierze najprawdopodobniej powinni przebywać. Akcję podjęto mimo zapadających ciemności. Około 20.00 policja poinformowała, że odnaleziono pięciu z zaginionej dziesiątki.

Według informacji podanych przez portal NRK, trzech dotarło na umówione miejsce zbiórki, a dwóch zostało odnalezionych przez helikopter ratunkowy w rejonie poszukiwań. Poszukiwania utrudnia słaby zasięg sieci komórkowych lub jego brak w tym rejonie.

Zaginieni żołnierze są częścią batalionu Hunter stacjonującego w garnizonie w Porsanger.

ZOBACZ: Baszar al-Asad trafił do szpitala. Były dyktator Syrii został otruty

Jakob Carlsen, szef służb ratunkowych HRS w północnej Norwegii, w rozmowie z telewizją NRK przyznał, że sytuacja jest poważna.

- Wstępne raporty wskazują, że żołnierze nie odzyskali sił po ćwiczeniach wojskowych - powiedział.

Według komunikatu Norweskich Sił Zbrojnych zaginieni żołnierze byli dobrze wyszkoleni i wyposażeni. Prognozy pogody dla okolic zaginięcia są dobre. Temperatura powietrza ma utrzymać się powyżej zera, nie powinno padać, a wiatr ma wiać z umiarkowaną siłą.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni