Tragiczne odkrycie w jednym z hoteli w Wolsztynie (woj. wielkopolskie). Policjanci, po zawiadomieniu przez zaniepokojoną koleżankę, odnaleźli ciało 25-letniej kobiety. W pokoju wraz z nią znajdował się ciężko ranny 28-letni mężczyzna. Zmarł po przewiezieniu do szpitala - przekazał dla polsatnews.pl asp. szt. Maciej Borowski z lokalnej komendy.

Pół godziny po północy operatorzy numeru alarmowego 112 otrzymali zgłoszenie od kobiety, która bezskutecznie próbowała dodzwonić się do swojej koleżanki. Wiedziała, że ta chciała spotkać się w hotelu ze swoim partnerem.

Wolsztyn. Spotkali się w hotelu, oboje nie żyją

Zgłoszenie zostało przekazane dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Policjanci po dotarciu na miejsce dostrzegli dwie osoby - martwą 25-latkę i ciężko rannego 28-latka, który przyjechał z Warszawy.

- Mężczyzna miał liczne rany cięte lewego i prawego przedramienia. Został przetransportowany do wolsztyńskiego szpitala. Mimo to ok. godz. 3 zmarł - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl asp. szt. Maciej Borowski z zespołu prasowego KPP Wolsztyn.

Trwają czynności z udziałem techników i prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie. Służby nie informują o okolicznościach zdarzenia z uwagi na wszczęte śledztwo i oczekiwanie na opinię biegłego medycyny sądowej.

