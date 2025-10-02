Co najmniej 30 osób zginęło, a ponad 200 zostało rannych na skutek zawalenia się rusztowania w jednym z etiopskich kościołów. Według doniesień medialnych pod gruzami wciąż uwięzionych jest kilkudziesięciu wiernych. Na miejscu trwa akcja służb.

Do dramatycznej sytuacji doszło w środę wczesnym rankiem w kościele Arerti Mariam w Minjar Sheknora, około 70 kilometrów od stolicy kraju Addis Abeby.

Na wiernych celebrujących prawosławne święto ku czci św. Marii runęło wysokie rusztowanie. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa lokalnych służb.

Tragedia w kościele w Etiopii. Liczba ofiar może wzrosnąć

Jak relacjonował BBC inspektor lokalnej policji Ahmed Gebeyehu, zawalenie się konstrukcji na tłum wiernych może mieć związek z pracami budowlanymi wykonywanymi w tym czasie w świątyni.

ZOBACZ: "Nie mogła dodzwonić się do koleżanki". Ciało znaleziono w jednym z hoteli

Zdaniem Gebeyehu liczba ofiar śmiertelnych wypadku - na ten moment lokalne służby potwierdziły 30 zgonów - może w każdej chwili wzrosnąć. Wiele osób nadal jest uwięzionych pod gruzami budynku.

Policja poinformowała również, że zmarli wskutek tragicznego zdarzenia mieli od 25 do 80 lat.

Na wiernych runęło rusztowanie. Rząd Etiopii składa kondolencje

Części uczestników ceremonii udało się w porę wydostać z zawalającej się świątyni. Świadkowie środowego incydentu opisują go jako "nagły i chaotyczny".

"Duża część kościoła zawaliła się – dźwięk łamiącej się drewnianej konstrukcji był głośny i przerażający" - relacjonował BBC jeden ze świadków zdarzenia.

ZOBACZ: Dwa samoloty zderzyły się podczas kołowania. Ranni pasażerowie

Jak informują służby ratunkowe, wierni z najcięższymi obrażeniami ciała zostali przewiezieni do centrów leczniczych w Addis Abebie.

W opublikowanym przez agencję rządową oświadczeniu, rząd Etiopii złożył kondolencje rodzinom ofiar i zapewnił, że "bezpieczeństwo musi być priorytetem" podczas wszystkich prac budowlanych wykonywanych w kraju

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni