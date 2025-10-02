Rafał Bochenek w programie "Gość Wydarzeń"

Rafał Bochenek gościem czwartkowego wydania "Gościa Wydarzeń"

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek będzie odpowiadał na pytania Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i interia.pl.