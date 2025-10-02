Rafał Bochenek w programie "Gość Wydarzeń"

Polska
Rafał Bochenek w programie "Gość Wydarzeń"
Polsat News
Rafał Bochenek gościem czwartkowego wydania "Gościa Wydarzeń"

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek będzie odpowiadał na pytania Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i interia.pl.

Drugim rozmówcą Marcina Fijołka będzie dr Alina Palichleb z Polskiego Komitetu Global Sumud Flotilla. Prywatnie córka Omara Farisa, szefa polskiej delegacji w Flotylli Sumud

 

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

 

WIDEO: Komisja ds. Pegasusa. Spięcie przed przesłuchaniem Zbigniewa Ziobry
Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
