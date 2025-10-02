Pogoda na początku października przybrała wyraźnie jesienno-zimową aurę. Przez najbliższych kilka dni termometry o poranku mogą wskazywać minusowe temperatury, które będą doskwierać szczególnie mieszkańcom południowej części kraju. Poza wybraniem cieplejszych ubrań należy liczyć się z koniecznością skrobania szyb, o czym przekonali się nasi użytkownicy.

Widzowie Polsat News, korzystając z naszej Wrzutni, pokazali zdjęcia wykonane o poranku. Widać na nich m.in. pierwsze oznaki mroźnej jesieni - takie jak oszronione liście drzew, a przede wszystkim szyby samochodów, na których skrobanie trzeba poświęcić co najmniej kilka minut.

Pani Ewelina, autorka pierwszych dwóch zdjęć, napisała: "U mnie o 7:09 jest tylko plus 1. Przed chwilą skrobałam szyby, ale już drugi raz. Mieszkam niedaleko Częstochowy. W ubiegłą środę był ten pierwszy. Dziś palce zamarzły, zatem czas wyciągnąć rękawiczki".

Prognoza pogody na październik. Pierwszy tydzień z przymrozkami

Pogodę w Polsce ukształtuje układ wysokiego ciśnienia, który sprawi, że w czwartek niebo będzie niemal bezchmurne w centrum i zachmurzone na krańcach północno-zachodnim i południowym. Spodziewane są przelotne opady deszczu w Sudetach, w rejonach podgórskich Bieszczad także deszczu ze śniegiem, a w górach - opady śniegu.

Nadesłane zdjęcie od pana Kacpra z miejscowości Liski.

Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na wschodzie i południu Polski, około 12 st. C w centrum i do 16 st. C na północnym zachodzie. Najzimniej będzie w górach, gdzie termometry wskażą w dzień od 5 do 7 st.

W nocy z czwartku na piątek temperatura w województwie małopolskim może spaść do -2 st. C, natomiast w rejonach podgórskich do -5 st. C. W pozostałych regionach na termometrach minimalnie 1 stopień na plusie.

Zdjęcie od pani Marioli: "Tak cieplutko to dzisiaj w Darłowie".

Śnieg w górach, temperatury na minusie. Kiedy ocieplenie?

Ryzyko przymrozków utrzyma się także w kolejnych dniach. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, w nocy na wschodzie kraju miejscami duże, w dzień również na zachodzie kraju wzrastające do dużego i tam pod koniec dnia może spaść deszcz - informuje IMGW.

Spodziewana temperatura minimalna to -2 st. C na południowym wschodzie, do 5 st. C na północnym zachodzie. Maksymalna z kolei do 11 st. w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim; do 17 st. C w woj. lubuskim, dolnośląskim i zachodnio-pomorskim.

Z prognozy synoptyków IMGW wynika, że tego dnia wiatr osiągnie porywy do 75 km/h z kierunków południowych, a tylko na krańcach południowo-wschodnich z kierunków północnych.

Zdjęcie od pana Mariana. "Mróz na Kaszubach już był, dziś mgła i dodatnia temperatura. Zdjęcia sprzed kilku dni zrobione w Paczewie, gm. Sierakowice" - napisał.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od około 3 st. C na południowym wschodzie do około 10 st. C na północnym zachodzie, a w rejonach podgórskich Karpat około 0 st. C.

Od niedzieli wartości na termometrach w całej Polsce będą jednak stopniowo się zwiększać. We wtorek (07.10) i w środę (08.10) minimalnie 9 st. C na południu, 10 st. C w centrum i 13 st. na północy kraju. Maksymalnie zaś nawet do 20 st. w rejonach przy zachodniej granicy.

