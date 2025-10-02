Protest przed siedzibą MSZ. Interweniowała policja

Pod hasłem "Solidarni z Palestyną" odbywa się w czwartek przed gmachem MSZ demonstracja, w której bierze udział ok. 100 osób. Doszło do incydentów: wybito szybę w drzwiach ministerstwa i oblano wejście czerwoną farbą. Interweniowała policja.

Uczestnicy protestu wznoszą hasła m.in.: "Palestyna będzie wolna", "Dość hipokryzji", "Sikorski do dymisji". Deklarują też poparcie dla pomocy humanitarnej, którą niesie zmierzająca do Gazy międzynarodowa Global Sumud Flotilla.

Protest przed MSZ. Mężczyzna zatrzymany przez policję

Mężczyzna, który wybił szybę w drzwiach wejściowych do gmachu MSZ, został zatrzymany przez policję.

ZOBACZ: Flotylla zatrzymana przez Izrael. Sikorski: Powiem brutalnie

W środę w nocy, gdy flotylla Sumud podpłynęła na mniej niż 80 mil morskich (ok. 148 km) do blokowanej Strefy Gazy, marynarka wojenna Izraela zbliżyła się do jednostek i przejęła część z nich.

Global Movement to Gaza Poland podała, że zatrzymano wszystkie statki, na których byli członkowie polskiej delegacji: poseł Franciszek Sterczewski (KO), prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”, która ma brytyjskie obywatelstwo.

Flotylla Sumud zatrzymana. W załodze poseł PO

Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował w czwartek, że służba konsularna jest w kontakcie z polskimi obywatelami, którzy płynęli statkami. Minister zaapelował też ponownie, by nie podróżować w niebezpieczne rejony.

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować. Są takie kraje jak Iran, Białoruś, Rosja, które biorą obywateli państw zachodnich za zakładników. Powiem brutalnie, tym którzy chcą złamać te rekomendacje: nie mam zakładników na wymianę, jedziecie na własną odpowiedzialność - ostrzegł wicepremier.

ZOBACZ: Flotylla z Polakami na pokładzie przejęta przez Izrael. Nowy komunikat MSZ

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy.

Wcześniej w Warszawie odbył się też protest przed ambasadą Izraela. Budynek oblano czerwoną substancją, podczas manifestacji doszło też do przepychanek uczestników z policją. Protesty pod hasłem "Alarm dla Gazy! SOS dla Flotylli" odbyły się w ponad dwudziestu miastach w całym kraju.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni