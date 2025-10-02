Płonie hala pod Warszawą. W środku tworzywa sztuczne i oleje

Pożar hali w miejscowości Bramki pod Błoniem. Płoną substancje pochodzące z recyklingu samochodów - poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl mł. kpt. Karolina Jaworska, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Jak dodała, strażacy zdołali już wejść do środka obiektu.

- Mamy do czynienia z halą o wymiarach 30 na 10 metrów (tj. 300 metrów kw.), z zewnątrz przypominającą hangar - przekazała mł. kpt. Karolina Jaworska.

Hala wykorzystywana jest przez firmę zajmującą się auto-recyklingiem, wobec czego w środku znajdują się tworzywa sztuczne. - Mowa o olejach, plastikach i piankach - powiedziała oficer prasowa KW PSP w Warszawie.

Pożar hali w Bramkach. W akcji ponad 10 zastępów straży pożarnej

Na ten moment wiadomo, że strażacy zdołali wejść do środka, co oznacza, że zadymienie nie jest już tak duże, jak w pierwszych chwilach od wybuchu pożaru. Wcześniej ciemny, widoczny z odległości kilku kilometrów dym jest teraz biały - dodała mł. kpt. Jaworska.

Nie ma informacji o poszkodowanych. Strażacy zabezpieczają teren, aby zapobiec niepożądanemu rozprzestrzenieniu się ognia. W pobliżu nie ma budynków mieszkalnych. Na miejscu pracuje ponad 10 zastępów straży pożarnej.

