Wyspiarski kraj Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, położony w Zatoce Gwinejskiej, stał się pierwszym państwem na świecie, którego całe terytorium zostało uznane za rezerwat biosfery - poinformowało UNESCO. W ostatnim czasie organizacja wyznaczyła łącznie 26 nowych rezerwatów biosfery, leżących na terenie 21 krajów. To największa liczba od ponad dwóch dekad.

UNESCO wyznaczyło 26 nowych rezerwatów biosfery w 21 krajach, ale po raz pierwszy w historii wskazując państwo, które w całości traktowane jest jako rezerwat przyrody. Chodzi o wyspiarski kraj Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, który leży w Zatoce Gwinejskiej na północ od równika. Składa się on z pięciu wysp, spośród których trzy są zamieszkane.

Do tej pory status rezerwatu biosfery posiadała jedynie wyspa Książęca, która została objęta ochroną UNESCO w 2012 roku. Po 13 latach status rozszerzono na pozostałe cztery wyspy archipelagu. Dzięki temu obecnie całe terytorium Wysp Świętego Tomasza i Książęcej jest uznawane za światowy rezerwat biosfery.

- Dziękujmy Bogu za ten przywilej i za to, że udało nam się działać zgodnie z wymogami, aby stać się pierwszym takim terytorium na całym świecie - skomentował prezydent Carlos Vila Nova w rozmowie z lokalnymi mediami. - To nakłada na nas obowiązek działań na rzecz ochrony środowiska oraz prowadzenia inicjatyw służących całemu społeczeństwu Wysp Świętego Tomasza i Książęcej - dodał.

Pierwszy taki przypadek na świecie. Ten kraj stał się rezerwatem biosfery

Nowy światowy rezerwat biosfery obejmuje obszar o łącznej powierzchni 1130 kilometrów kwadratowych. Znajduje się tam blisko 150 gatunków roślin. Eksperci podkreślają, że różnorodność biologiczna występuje zarówno na największych wyspach archipelagu: Wyspie Św. Tomasza i Książęcej, jak również na dwóch mniejszych wyspach Pedras Tinhosas i Ilheu das Rolas.

Na terenie tego kraju znajdują się góry wulkaniczne, lasy tropikalne oraz tereny uprawne. Charakterystyczna dla tego regionu jest także stosunkowo niewielka liczba ssaków oraz duża liczba rozmaitych gatunków ptaków. Szczególnie rozpoznawalnym osobnikiem jest ibis karłowaty, uznawany za najmniejszego ibisa na świecie.

UNESCO wyznaczyło rezerwaty biosfery. Tymi zasadami się kierowało

Jak wskazało UNESCO, aby uznać dany obszar za rezerwat biosfery, musi on być "reprezentatywny dla swojego regionu biogeograficznego i mieć znaczenie dla różnorodności biologicznej". Status ten jest przyznawany, aby chronić bioróżnorodność oraz zasoby naturalne, a także wspierać adaptację do zmian klimatu.

Rezerwaty biosfery służą przede wszystkim jako ośrodki badań naukowych, co ma szczególne znaczenie w przypadku operacjonalizacji i wdrażania nauki o zrównoważonym rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Dodatkowo tego typu obszary mają zapewnione długoterminową ochronę prawną.

Nowe rezerwaty biosfery UNESCO. Wiemy, gdzie leżą

Światowa Sieć Rezerwatów Biosfery obejmuje obecnie 785 obszarów w 142 krajach, co stanowi około 5 proc. powierzchni Ziemi. W dniach 26-28 września podczas 37. sesji Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Programu UNESCO "Człowiek i Biosfera" wyznaczono łącznie 26 nowych rezerwatów biosfery w 21 krajach.

Po raz pierwszy oznaczenia przyznano Angoli, Dżibuti, Gwinei Równikowej, Islandii, Omanowi oraz Tadżykistanowi. Oprócz tego rezerwaty wyznaczono także m.in. w Albanii, Chinach, Etiopii, Francji, Grecji, Indiach, Indonezji, Jordanii, Madagaskarze, Malezji, Mongolii, Portugalii, Arabii Saudyjskiej i Szwecji.

