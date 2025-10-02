Brytyjska naukowczyni i aktywistka Jane Goodall nie żyje - poinformował w środę instytut jej imienia. "Jej odkrycia zrewolucjonizowały naukę, a ona sama była niestrudzoną orędowniczką ochrony i odnowy naszego świata przyrody" - czytamy w medialnym oświadczeniu instytutu. Badaczka miała 91 lat.

Goodall jest uznawana za najsłynniejszą na świecie badaczkę szympansów. Była pionierką w swojej dziedzinie - zarówno za swoje osiągnięcia, jak i utorowanie drogi innym kobietom-naukowcom w latach 60. XX wieku. Brytyjska badaczka odeszła z przyczyn naturalnych w wieku 91 lat.

Jane Goodall nie żyje. Broniła praw zwierząt i chroniła przyrodę

"Z wielkim smutkiem Instytut Jane Goodall potwierdził śmierć założycielki tego instytutu dr Jane Goodall, która zmarła w wieku 91 lat we śnie w Los Angeles, podczas swojej trasy wykładowej w Stanach Zjednoczonych" - pisali przedstawiciele instytutu w mediach społecznościowych.

Goodall przez ponad 60 lat badała interakcje wśród szympansów. Po raz pierwszy miała okazje je obserwować w naturalnym środowisku w 1960 r. w Parku Narodowym Gombe Stream w Tanzanii.

Podczas badań zauważyła, że zwierzęta te nie tylko mają osobowość, ale także są zdolne do wyrażania emocji, a także do racjonalnego myślenia. Jej zdaniem wymiana uścisków, całusów czy wzajemne poklepywanie wśród szympansów wskazuje na bliskie więzi między członkami rodziny, ale też innymi osobnikami. Badaczka obserwowała także przypadki agresji i przemocy wśród członków stada.

Badania Goodall podważyły powszechne wówczas przekonania, np. że tylko ludzie potrafią konstruować i używać narzędzia albo że szympansy są wegetarianami. Była pierwszą osobą na świecie, która zarejestrowała zwierzę używające narzędzia - samiec szympansa wykopywał termity z kopca za pomocą gałązki. Jej obserwacje ukształtowały przyszłość nauki o ewolucji.

Świat żegna Jane Goodall. "Zrobiła więcej niż jakikolwiek człowiek"

W miarę rozwoju swojej kariery, po tym, jak była świadkiem powszechnej dewastacji siedlisk, przeniosła swoją uwagę z prymatologii na działania na rzecz klimatu, wzywając świat do podjęcia szybkich i pilnych działań w sprawie zmian klimatu.

91-letnią aktywistkę pożegnali m.in. aktor i działacz klimatyczny Leonardo DiCaprio, Michael Douglas czy Jane Fonda.

"Dzięki pracy z szympansami zrobiła więcej niż jakikolwiek człowiek, pozwalając nam zrozumieć bogactwo życia zwierząt: ich inteligencję, umiejętności, wyjątkowe osobowości, posługiwanie się narzędziami, empatię, cierpienie, gdy jedno z nich zginęło" - pisała w oświadczeniu aktorka.

W 2003 roku została mianowana Damą Imperium Brytyjskiego, a w 2025 roku otrzymała Prezydencki Medal Wolności Stanów Zjednoczonych.

Magazyn "Time" uznał Goodall za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie w 2019 r.

