- Zdecydowaliśmy o tym, aby przeznaczyć budżet gminy w kwocie 200 tys. złotych na organizację dodatkowych zajęć z religii i będą to kółka biblijne - poinformował burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka. Lekcje zostaną przygotowane z myślą o setkach trzecioklasistów z całej gminy w odpowiedzi na zmniejszenie liczby zajęć z religii w szkołach.

Samorząd Myślenic przeznaczy 200 tysięcy złotych na organizację dodatkowych lekcji religii dla kilkuset trzecioklasistów w całej gminie - informuje Radio Kraków. Pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie kółka biblijnego, którego organizację zaproponowali katecheci oraz rodzice dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej komunii świętej.

Decyzja jest związana ze zmniejszeniem liczby lekcji religii w szkołach. Zdaniem Kościoła katolickiego oraz katechetów jedna godzina religii tygodniowo to za mało, aby zrealizować podstawę programową. Odrębnym wyzwaniem stało się także odpowiednie przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, takich jak pierwsza komunia święta czy bierzmowanie. Naprzeciw tym potrzebom wyszedł burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.

Do tej pory religia była nauczana w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, we wrześniu liczba zajęć z religii została ograniczona do jednej godziny tygodniowo, co wywołało kontrowersje.

- Zdecydowaliśmy o tym, aby przeznaczyć budżet gminy w kwocie 200 tysięcy złotych na organizację dodatkowych zajęć z religii i będą to kółka biblijne, które będą prowadzone w sumie w 30 oddziałach klas trzecich. Za wdrożenie i prowadzenie tych zajęć odpowiadają szkoły, dyrektorzy poszczególnych placówek - powiedział Szlachetka, cytowany przez Radio Kraków.

Dodatkowe lekcje religii poprowadzą pracujący w szkołach katecheci, a w niektórych przypadkach również zewnętrzni nauczyciele. Zdaniem burmistrza Myślenic przyczyni się to do "wzbogacenia oferty edukacyjnej" lokalnych szkół oraz pozwoli rodzicom wychowywać swoje dzieci "w duchu wartości chrześcijańskich".

Finansowanie dodatkowych lekcji religii ze środków publicznych wywołało burzliwą dyskusję wśród mieszkańców Myślenic. Część rodziców broni tego pomysłu, natomiast pozostali krytykują tę decyzję, wskazując, że pieniądze z budżetu nie powinny być przeznaczane na kwestie związane z wiarą.

- Jest to też przekaz dla tych, którzy głosują na te osoby albo tych, którzy nie biorą udziału w głosowaniu, żeby w najbliższych wyborach głosować na tych, którzy nie będą wydawali pieniędzy na ten cel, tylko będą dbali o świeckość państwa - zaapelował wicewojewoda Ryszard Śmiałek.

Choć pomysł może wydawać się nietypowy, to kolejna tego typu sytuacja w Małopolsce, gdy samorząd wykłada pieniądze z budżetu na organizację dodatkowych lekcji religii.

Na prośbę rodziców dodatkowe zajęcia pod nową nazwą "katecheza" udało się zapewnić w Czarnym Dunajcu. Na zwiększenie wymiaru nauczania religii do dwóch godzin tygodniowo burmistrz Marcin Ratułowski w aktualnym roku szkolnym przeznaczy 700 tysięcy złotych.

- W Polsce nie przyszedł jeszcze czas nas to, żeby zmieniać to, co zostało wypracowane w konkordacie, a więc umowie narodowej pomiędzy Watykanem a naszym państwem, przez bardzo wybitne jednostki - argumentował swoją decyzję burmistrz Czarnego Dunajca.

