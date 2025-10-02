Do zderzenia dwóch regionalnych odrzutowców Delta Air Lines doszło w środę wieczorem na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. W wyniku zdarzenia skrzydło jednego samolotu uderzyło w okna kokpitu drugiego. Obie maszyny znajdowały się na drodze kołowania i poruszały się "z niewielką prędkością".

Dwa odrzutowce amerykańskich linii lotniczych Delta Air Lines, obsługiwanych przez regionalnego przewoźnika Endeavor Air, zderzyły się podczas kołowania na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Do incydentu doszło w środę o godz. 21:58.

Do zdarzenia doszło, kiedy jeden z samolotów wylądował na lotnisku LaGuardia, natomiast drugi przygotowywał się do odlotu do Roanoke w Wirginii. Jak podał w oświadczeniu przewoźnik, obie maszyny poruszały się z "niewielką prędkością".

Zderzenie odrzutowców na nowojorskim lotnisku. Są poszkodowani

Wskutek kolizji skrzydło jednej z maszyn uderzyło w okna kokpitu tej drugiej. Na pokładzie samolotu z Charlotte znajdowało się 57 pasażerów, natomiast na pokładzie samolotu do Roanoke 28. Jeden z uczestników zdarzenia doznał kontuzji kolana, natomiast kolejna osoba trafiła do szpitala.

Pozostali pasażerowie zostali przewiezieni autobusem na terminal, gdzie zaoferowano im pokoje hotelowe oraz jedzenie. Władze nowojorskiego lotniska twierdzą, że incydent nie miał wpływu na działalność portu.

Lokalne służby zajmą się wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia. "Delta będzie współpracować ze wszystkimi odpowiednimi organami w celu dokonania przeglądu tego, co się stało, ponieważ bezpieczeństwo naszych klientów i ludzi jest przede wszystkim. Przepraszamy naszych klientów" - wskazał przewoźnik.

