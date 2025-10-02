Rzecznik PiS o pomyśle rządu. "Będziemy takie rozwiązanie popierali"

- Mogło dojść do złamania pewnych reguł - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek w programie "Gość Wydarzeń" o wykluczeniu kilku radnych z klubu PiS w sejmiku województwa dolnośląskiego. Polityk zaapelował również do MSZ o podjęcie działań w celu uwolnienia Polaków płynących z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Bochenek zapowiedział również, że PiS poprze pomysł rządu zwiększający CIT dla banków.

We wtorek poinformowano, że Jarosław Kaczyński wykluczył siedmiu radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku województwa dolnośląskiego. Wykluczeni radni to: Magdalena Brodowska, Przemysław Czarnecki, Łukasz Lach, Marcin Krzyżanowski, Paweł Kura, Krzysztof Mróz i Ewelina Szydłowska-Kędziera.

To oznacza, że z trzynastu radnych PiS w klubie pozostało sześciu. Decyzję prezesa PiS skomentował w programie "Gość Wydarzeń" rzecznik partii Rafał Bochenek.

Rzecznik PiS o zawieszeniu radnych. "Mogły zostać złamane reguły"

- Ci samorządowcy zostali zawieszeni do czasu wyjaśnienia sprawy, która od dłuższego czasu narastała - wyjaśnił Bochenek. - W tym momencie te osoby nie są faktycznie członkami klubu w Sejmiku, natomiast są zawieszeni w Prawie i Sprawiedliwości - doprecyzował polityk.

Prowadzący Marcin Fijołek dopytywał swojego gościa o powód decyzji podjętej przez prezesa PiS.

- Domeną naszej formacji politycznej jest to, że pewne sprawy załatwiamy między sobą, w cztery oczy (...), tego wymaga pewna kultura polityczna - odpowiedział rzecznik PiS. Po chwili dodał, że "sprawa ma dłuższy kontekst" i "doszło prawdopodobnie do złamania pewnych reguł".

- Myślę, że w najbliższych tygodniach ta sprawa zostaje wyjaśniona - podsumował poseł.

Poseł zatrzymany przez izraelskie służby. "Trzeba udzielić pomocy"

W programie poruszono również temat flotylli humanitarnej Sumud, która płynąc z pomocą dla Strefy Gazy została zatrzymana przez siły izraelskie.

W inicjatywie bierze udział troje Polaków: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris oraz prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak.

Szef MZS Radosław Sikorski poinformował, że w służba konsularna jest w kontakcie z polskimi obywatelami. Podkreślił jednocześnie, że MSZ wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować.

- Z całą pewnością uważamy, że w takiej sytuacji kryzysowej, niezależnie od okoliczności, państwo polskie zawsze powinno stać murem za obywatelami i powinno udzielić pomocy zwłaszcza, gdy jest zagrożone życie i zdrowie obywateli. Takie jest nasze stanowisko - skomentował Rafał Bochenek.

- Gdy rządziliśmy, to zawsze tak postępowaliśmy w sytuacji jakichś zagrożeń i niepewności - dodał.

Bochenek: PiS poprze opodatkowanie banków

Gość Marcina Fijołka został zapytany również o projekt ustawy zakładający podwyższenie podatku dochodowego pobieranego od banków. We wtorek został on przyjęty przez rząd.

Zgodnie z projektem podatek CIT od banków, którego stawka wynosi obecnie 19 proc., zostanie podniesiony do 30 proc. w roku 2026, w roku 2027 będzie to 26 proc. a od roku 2028 - 23 proc.

- Oczywiście jeżeli chodzi o opodatkowanie banków, które mają dzisiaj gigantyczne zyski, to jak najbardziej, PiS takie rozwiązanie z całą pewnością będzie popierało - powiedział Bochenek.

- Pytanie, jak to w szczegółach będzie wyglądało, czy nie będą tam jakiekolwiek kruczki ukryte, które będą prowadziły do tego, że szeregowi obywatele będą de facto ponosić koszty tych podatków i tych rozwiązań legislacyjnych - stwierdził rzecznik PiS.

- My tym rozwiązaniom się będziemy oczywiście przyglądali. Jesteśmy partią sprawiedliwości społecznej, solidaryzmu społecznego i uważamy, że banki dzisiaj mają zdecydowanie za duże, rekordowe zyski - podsumował.

