Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku poszukuje cywilnych pracowników. Dowództwo jednostki chce zatrudnić m.in. organistę, który będzie zajmował się "prowadzeniem oprawy muzycznej" w trakcie mszy i innych obrzędów liturgicznych.

Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku to perła w koronie Sił Powietrznych RP. Stacjonują w niej polskie samoloty wielozadaniowe F-16, a już wkrótce trafią tam pierwsze nowoczesne maszyny typu F-35 zakupione dla polskiej armii.

Wraz z początkiem jesieni jednostka poinformowała o rozpoczęciu poszukiwań cywilnych pracowników. Jedno ogłoszenie zwróciło na siebie szczególną uwagę.

Baza w Łasku szuka poszukuje organisty

Lotnicy poszukują m.in. informatyka i technika ds. infrastruktury. Baza zatrudni też organistę. Do jego obowiązków należeć będzie prowadzenie "oprawy muzycznej" w czasie mszy świętych w dni powszednie, niedziele i święta oraz w trakcie innych "obrzędów liturgicznych".

W wymaganiach wskazano jedynie "umiejętność oprawy muzycznej", a konkretnie "doświadczenie w grze na organach".

Praca ma być świadczona w Kościele Garnizonowym pw. Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi w Sieradzu.

Lotnicy szukają organisty. Tyle można zarobić

A ile będzie można zarobić na takim stanowisku? "Wynagrodzenie na okresie próbnym: zasadnicze 1061,00 zł + 10 % premii regulaminowej" - czytamy w ogłoszeniu. Zaznaczmy jednak, że jest to pensja za 1/4 etatu.

Podanie o przyjęcie do pracy można składać do Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1158 w Łasku do 17 października bieżącego roku. Do aplikacji należy dołączyć CV i klauzulę RODO.

