Zuchwała próba przemytu. Celnicy przecierali oczy ze zdumienia

Polska
Zuchwała próba przemytu. Celnicy przecierali oczy ze zdumienia
KAS
Zatrzymano Ukraińca za przemyt 15 kilogramów włosów

Ponad 15 kilogramów ludzkich włosów przewoził w swoim bagażu obywatel Ukrainy - ujawnili celnicy na lotnisku w Krakowie. Jak się okazuje, towar pochodził z Turcji, a jego wartość rynkowa sięga setek tysięcy złotych. Obecnie trwa postępowanie w tej sprawie.

Na lotnisku Kraków-Balice funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie ujawnili nietypowy przemyt.

 

Jak informuje w środowym komunikacie Krajowa Administracja Skarbowa, w bagażu obywatela Ukrainy, który przyleciał z Dubaju, znaleziono 94 pukle ludzkich włosów o łącznej wadze ponad 15 kilogramów.

Nietypowy przemyt na lotnisku w Krakowie. Bagaż wypełniony włosami

Podróżny przechodził przez przejście "Nic do zgłoszenia" i nie zadeklarował towaru do kontroli celnej. Funkcjonariusze podczas sprawdzania walizki rejestrowanej oraz bagażu podręcznego natrafili jednak na pakunki z włosami różnej długości.

 

ZOBACZ: Białoruś miała udaremnić przemyt z Polski. Putin dziękuje Łukaszence

 

Jak ustalono, towar pochodził z Turcji, a jego rynkową wartość oszacowano na około 270 tysięcy złotych.

 

W sprawie wszczęto postępowanie karne skarbowe, które prowadzi MUCS w Krakowie. Obywatelowi Ukrainy grozi kara grzywny.

WIDEO: "Ziobro jak pospolity bandyta". Padła deklaracja ws. przesłuchania
Agata Sucharska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CELNICYDUBAJKRAKÓW BALICEOBYWATEL UKRAINYPOLSKAPRZEMYTTURCJAURZĄD CELNO-SKARBOWY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 