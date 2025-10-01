Ponad 15 kilogramów ludzkich włosów przewoził w swoim bagażu obywatel Ukrainy - ujawnili celnicy na lotnisku w Krakowie. Jak się okazuje, towar pochodził z Turcji, a jego wartość rynkowa sięga setek tysięcy złotych. Obecnie trwa postępowanie w tej sprawie.

Na lotnisku Kraków-Balice funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie ujawnili nietypowy przemyt.

Jak informuje w środowym komunikacie Krajowa Administracja Skarbowa, w bagażu obywatela Ukrainy, który przyleciał z Dubaju, znaleziono 94 pukle ludzkich włosów o łącznej wadze ponad 15 kilogramów.

Nietypowy przemyt na lotnisku w Krakowie. Bagaż wypełniony włosami

Podróżny przechodził przez przejście "Nic do zgłoszenia" i nie zadeklarował towaru do kontroli celnej. Funkcjonariusze podczas sprawdzania walizki rejestrowanej oraz bagażu podręcznego natrafili jednak na pakunki z włosami różnej długości.

Jak ustalono, towar pochodził z Turcji, a jego rynkową wartość oszacowano na około 270 tysięcy złotych.

W sprawie wszczęto postępowanie karne skarbowe, które prowadzi MUCS w Krakowie. Obywatelowi Ukrainy grozi kara grzywny.