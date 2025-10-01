Wołodymyr Z. aresztowany na siedem dni - zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Mężczyzna jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w związku z podejrzeniem zniszczenia Nord Stream. - Nie przekonuje mnie argumentacja przedstawiona przez sąd i na pewno w tym zakresie zostanie złożone w najbliższym czasie zażalenie - zapowiedział jego adwokat Tymoteusz Paprocki.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o zastosowanie wobec Wołodymyra Z. tymczasowego aresztu na siedem dni, celem wdrożenia procedury wydania go stronie niemieckiej.

Mężczyzna jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe, w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczeniem mienia oraz zniszczeniem rurociągu Nord Stream 2.

Areszt dla Wołodymyra Z. Sąd zdecydował

Sprawę rozpatrywał w środę Sąd Okręgowy w Warszawie, który przychylił się do wniosku prokuratury.

O ewentualnym wydaniu Niemcom mężczyzny również będzie decydował sąd, który wcześniej musi zapoznać się z dokumentacją. Ma na to 100 dni.

- Po uzyskaniu dokumentacji będą podejmowane dalsze działania, m.in. prokuratura będzie sporządzała wniosek o wydanie tego mężczyzny (stronie niemieckiej - red.) zgodnie z ENA - informował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Adwokat zapowiada podjęcie kroków. "Zostanie złożone zażalenie"

Po posiedzeniu sądu Tymoteusz Paprocki, adwokat Wołodymyra Z. przekazał, że jego klient nie przyznaje się do winy i wskazuje, że nie popełnił żadnego przestępstwa na szkodę Niemiec oraz żadnego sabotażu konstytucyjnego, czyli zarzutu, który jest mu przez stronę niemiecką stawiany. - Trudno tłumaczyć się z czegokolwiek, jeżeli się nie popełniło czynów i przestępstwa - stwierdził.

W rozmowie z dziennikarzami po ogłoszeniu decyzji sądu Paprocki podkreślił: "nie zgadzamy się z wyrokiem sądu". - Jeżeli ktokolwiek jest pozbawiony wolności, to musi być do tego określone uzasadnienie i argumenty, których według mnie brakuje - tłumaczył.

- Ja nie zgadam się na dzisiaj ze stwierdzeniem, że fakt, że jakikolwiek obywatel Ukrainy jest oskarżany o to, ze zniszczył infrastrukturę krytyczną i nazwijmy to wprost - jest oskarżany o sabotaż konstytucyjny na rzecz Niemiec za zniszczenie infrastruktury łączącej Niemcy z Rosją nie powinien na terenie UE odpowiadać z tego tytułu karnie - mówił adwokat.

Paprocki zaznaczył, że nie wie, "czy to jest decyzja polityczna" i zastrzegł, że w tym kontekście nie będzie się wypowiadał. - Znak zapytania pozostawiam wszystkim, którzy oceniają tę sytuację - dodał.

Prawnik Wołodymyra Z. zapowiedział też, że "nie przekonuje mnie argumentacja przedstawiona przez sąd i na pewno w tym zakresie zostanie złożone w najbliższym czasie zażalenie". - Obrona użyje wszelkich dostępnych środków prawnych, które przysługują ściganemu, żeby bronić jego praw i przede wszystkim walczyć o to, aby w procesie w Polsce odpowiadał z wolnej stopy - zapowiedział.

Wysadzenie Nord Stream

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę - red.) na głębokości około 80 metrów, na dnie Bałtyku.

Według niemieckiej prokuratury osoby odpowiedzialne za zniszczenie gazociągu skorzystały z jachtu, który wypłynął z portu w Rostocku.

Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników. Według śledczych nurkowie przymocowali do nitek rurociągów co najmniej cztery ładunki wybuchowe, a po akcji zostali odebrani przez kierowcę i zawiezieni do Ukrainy.