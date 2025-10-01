Wyniki Lotto na 30 września 2025 roku. Sprawdź szczęśliwe liczby

We wtorek 30 września 2025 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które z liczb były zwycięskie? Publikujemy wyniki losowań Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, EuroJackpot, Kaskada.

Wyniki losowania Lotto



Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 września 2025 roku, to:



35, 40, 36, 12, 39, 37

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż dwanaście milionów złotych.



Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 2 października 2025 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus



Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 września 2025 roku, to:



15, 40, 9, 29, 22, 16



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł.



W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 9 września 2025 roku w przez Internet.



Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 2 października 2025 roku o godzinie 22:00.



Wyniki losowania Mini Lotto



Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 września 2025 roku, to:

33, 34, 38, 14, 6



W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet.

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 1 października 2025 roku o godzinie 22:00.



Multi Multi – wyniki losowania



Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 września 2025 roku, to:



Losowanie o 14:00: 10, 4, 73, 65, 5, 44, 24, 12, 16, 54, 32, 61, 21, 39, 40, 42, 1, 78, 19, 67 (Plus: 67)

Losowanie o 22:00: 13, 53, 33, 60, 63, 50, 31, 49, 47, 35, 55, 68, 32, 25, 27, 17, 18, 22, 44, 1 (Plus: 1)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych. Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.



Wyniki losowania EuroJackpot



Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 września 2025 roku, to:

Liczby główne: 8, 11, 13, 24, 27

Euronumery: 3, 7



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 120 milionów. Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.

Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 3 października 2025 roku o godzinie 20:45.



Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 września 2025 roku, to:

Losowanie o 14:00: 16, 10, 15, 14, 7, 4, 5, 1, 21, 9, 8, 19

Losowanie o 22:00: 22, 24, 11, 20, 2, 6, 17, 5, 15, 4, 13, 16



W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie. Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 24 września 2025 roku w Sosnowcu.



Wyniki losowania Ekstra Pensji



Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 września 2025 roku, to:

20, 32, 2, 8, 15 oraz 3



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat. Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.

Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 1 października 2025 roku o godzinie 22:00.



Wyniki losowania Ekstra Premii



Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 września 2025 roku, to:

23, 2, 22, 11, 34 oraz 1



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote. Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.

Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 1 października 2025 roku o godzinie 22:00.