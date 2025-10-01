Lidl wycofuje ze sprzedaży partię czerwonych jabłek odmiany Gala Schnico sprzedawanych luzem. Powodem jest stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów. Klienci mogą zwrócić produkt w dowolnym sklepie Lidl bez okazywania paragonu.

Wycofany produkt to: jabłka czerwone Gala Schnico luz z partii L 38/01, które były dostępne w wybranych sklepach Lidl między 16 a 22 września 2025 roku.

Pozostałe odmiany jabłek sprzedawane w sieci Lidl - zarówno te luzem, jak i paczkowane - nie są objęte procedurą wycofania.

Lidl wycofuje jabłka Gala Schnico ze sprzedaży.

Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów w jabłkach z tej partii. W związku z tym nie nadają się one do spożycia i zostały natychmiast wycofane ze sprzedaży.

Każdy klient, który zakupił jabłka z wyżej wymienionej partii, może zwrócić je w dowolnym sklepie Lidl. Nie ma konieczności okazywania paragonu.

"Firma Sadco Grupa Sp. z o.o. przeprasza wszystkich konsumentów, którzy kupili wskazany produkt, za zaistniałą sytuację i zapewnia, że grono specjalistów każdego dnia dba o bezpieczeństwo oferowanych artykułów" - brzmi komunikat dostawcy jabłek.

