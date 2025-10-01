Dwóch ukraińskich żołnierzy miało zginąć we Lwowie w atakach zorganizowanych przez rosyjską agenturę. Obaj wojskowi za pośrednictwem popularnej aplikacji umówili się na "randki" z podstawionymi kobietami. W miejscach, gdzie miało dojść do spotkań zainstalowane były materiały wybuchowe. Ataki zostały udaremnione przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

SBU udaremniła dwa zamachy na ukraińskich żołnierzy, którzy mieli zostać zlikwidowani przez rosyjskie służby. Wojskowi mieli być wysadzani w powietrze w miejscach, w których byli umówieni na "randki" z "kobietami" poznanymi przez internet.

Ładunki zostały zamontowane tam wcześniej, a do ich detonacji miało dojść zdalnie.

Ukraina-Rosja. "Zaproszenie na randkę". Lwów miał być miejscem ataków

Ukraińscy funkcjonariusze opisując działanie taktyki nazwanej "zaproszeniem na randkę" przekazali, że rosyjskie służby utworzyły na popularnej aplikacji fałszywe konta kobiet, które uwodziły ukraińskich wojskowych.

"Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa SSU zawczasu ujawnili plan wroga" - podał portal espreso.tv.

Kijów. Ładunek w skuterze. 19-latek liczył na "łatwe pieniądze"

Ukraińskie media przypominają, że latem tego roku w Kijowie funkcjonariusze SBU zapobiegli realizacji podobnego zamachu na życie ukraińskiego żołnierza.

Wtedy materiał wybuchowy ukryty został w skuterze. Ładunek został dopalony zdalnie, o czasie, w którym mężczyzna miał pojawić się na "randce".

W trakcie śledztwa ustalono, że bombę w pojeździe ukrył 19-latek, który wykonywał zlecenie. Rosyjskie służby dotarły do niego przez tematyczne kanały na Telegramie poświęcone zdobywaniu "łatwych pieniędzy".

