Przegląd szpitalnych posiłków. Zdjęcia z różnych części Polski

Kawałek chleba z równie kiepsko wyglądającym plasterkiem czegoś co przypomina wędlinę, a dla "szczęściarzy" dodatek w postaci połowy banana. Od rana widzowie i internauci przesyłają nam zdjęcia posiłków, jakie zaserwowano im w szpitalach. Choć widok nie zachwyca, to jest szansa na poprawę. Rozpędu nabiera program "Dobry posiłek w szpitalu".

Kromka chleba z listkiem sałaty, masłem i serkiem topionym czy "zestaw" z jednym jajkiem? To tylko niektóre z posiłków, które widzowie Polsat News przesłali przez Wrzutnię. Niski standard posiłków w polskich szpitalach przez lata doprowadzał pacjentów do bezsilności.

Zdjęcia od pani Justyny, z opisem: Jedzenie oddział dziecięcy. Córka 18 miesięcy

Koniec z posiłkami grozy? MZ dofinansuje szpitale

Ministerstwo Zdrowia stara się poprawić menu pacjentów. Uruchomiło pilotażowy program "Dobry posiłek w szpitalu", do którego przystąpiły 582 placówki. Otrzymują one 25,62 zł za dzień pobytu w szpitalu pacjenta, który został zakwalifikowany do programu.

- Rzeczywiście, te zdjęcia, może przerażające dla niektórych, mają przejść do lamusa ze względu na dość duże dofinansowanie, które jest planowane przez NFZ na posiłki szpitalne - powiedziała na antenie Polsat News dr Justyna Bylinowska, redaktor naczelna portalu dietetycy.org.pl.

O rodzaju zastosowanej diety, czasie jej trwania i indywidualnych modyfikacjach decyduje lekarz. Wpływ na jadłospis mają mieć m.in. takie czynniki jak stan zdrowia pacjenta czy jego światopogląd (diety wegańskie i wegetariańskie).

- Ma być przede wszystkim unifikacja wszystkich ośrodków, które są placówkami medycznymi, które mają pacjentów powyżej 24 godzin. Wcześniej, to "lepsze" żywienie było w szpitalach referencyjnych, dużych ośrodkach i tam można było zauważyć poprawę sposobu żywienia, a te małe ośrodki były mocno niedofinansowane jeśli chodzi o kwoty na jedzenie. Było to nawet 16 złotych na całodobową dietę, w której trudno było nam dietetykom coś wyczarować - dodała Bylinowska.

Zdjęcie z łódzkiego szpitala:

"Dobry posiłek w szpitalu". Są wyliczenia ministerstwa

W szpitalu musi być zatrudniony dietetyk w wymiarze co najmniej połowy etatu. W pilotażu placówki opracowują jadłospis na co najmniej siedem dni i publikują go na stronie internetowej. Dzięki temu łatwo skontrolować zgodność talerza z jadłospisem. Produkty muszą być świeże, mieć odpowiednią temperaturę i zapach.

Jak wyliczała ekspertka na antenie Polsat News, pacjenci mają dostawać m.in. lokalne produkty, sezonowe owoce, produkty pełnoziarniste, jogurty czy kefiry. Wszystko ma być dostosowane do norm żywienia człowieka, wydanych przez Państwowy Zakład Higieny.

Ministerstwo wylicza, że w 2023 r. w ramach programu zrealizowano 4,53 mln osobodni, udzielono 138,6 tys. porad żywieniowych, a finansowanie wyniosło 115,5 mln zł. W 2024 r. liczby te wzrosły do 34,7 mln osobodni, 905,7 tys. porad i 887,1 mln zł.

Program "Dobry posiłek w szpitalu" został niedawno przedłużony do końca roku.

Inne zdjęcia od widzów Polsat News:

