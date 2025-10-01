Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy dotyczący wprowadzenia kary za propagowanie ideologii banderowskiej. Ambasada Ukrainy w Polsce odpowiedziała komunikatem, w którym zapowiedziała "podjęcie działań odwetowych".

Sejm otrzymał do wglądu prezydenckie projekty nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz Kodeksu karnego. W uzasadnieniu dokumentu wskazano, że proponowana zmiana w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu polega na "doprecyzowaniu przepisów określających pojęcie zbrodni dokonanych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką".

Celem ma być przeciwdziałanie rozpowszechnianiu fałszywych twierdzeń we wspomnianym zakresie. Ponadto - jak napisano w uzasadnieniu - nowelizacja przyczyni się do "skuteczniejszego prowadzenia postępowań karnych przeciwko osobom zaprzeczającym sprawstwu zbrodni ludobójstwa dokonanej przez OUN frakcję Bandery i UPA".

Kary za banderyzm. Jest reakcja Ukrainy

W środę ukraińska ambasada w Polsce udostępniła w mediach społecznościowych "otwarte oświadczenie przedstawicieli środowiska historycznego Ukrainy", które jest odpowiedzią na zamiary "niektórych sił politycznych w Polsce". Potępiła zrównanie działalności UPA i OUN z reżimami nazizmu i komunizmu.

Ukraińscy historycy zaapelowali, żeby "nie upolityczniać wspólnego dziedzictwa historycznego". Podkreślili ponadto, że obecnie prowadzone są badania, które mają ustalić nie tylko, jak przebiegało ludobójstwo na Wołyniu i Galicji, ale także dlaczego do niego doszło.

"Do tej pory nie ma też ostatecznych opracowań i wniosków na temat wpływu sił specjalnych reżimów okupacyjnych ZSRR i nazistowskich Niemiec na wydarzenia, które doprowadziły do tej ukraińsko-polskiej konfrontacji" - podała ambasada Ukrainy w komunikacie.

Dyplomaci uważają, że UPA i OUN miały charakter antyimperialny i narodowowyzwoleńczy, wobec czego zrównywanie ich działalności z ludobójczymi praktykami nazistów i komunistów jest "dość wątpliwe".

Ukraina zagroziła odwetem wobec Polski

Ambasada wezwała przedstawicieli polskiej dyplomacji do wznowienia dyskusji w celu bezstronnego ustalenia tła tamtych wydarzeń. W komunikacie dodano, że w kontekście wojny Rosji z Ukrainą negatywne nastroje w Polsce są "celem rosyjskiego agresora".

Choć podziękowano Polakom za pomoc Ukrainie i podkreślono jej zaangażowanie w pierwszym miesiącach pełnoskalowej wojny, równocześnie ostrzeżono, że "przyjęcie przez stronę polską wspomnianego projektu (ustawy) wywoła oczywiście negatywną reakcję na Ukrainie".

Strona Ukraińska ma w takiej sytuacji odpowiedzieć "działaniami lustrzanymi" - odwetem wymierzonym w oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, "które - jak wiadomo - dopuszczały się czynów zbrodniczych na ludności cywilnej Ukrainy w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych".

W komunikacie ambasada wyraziła jednak przekonanie, że wszelkie takie działania będą na korzyść Rosji, dlatego zarówno Ukraina, jak i Polska muszą wykazać się "mądrością i odpowiedzialnością".

"Uważamy, że najbardziej optymalnym sposobem rozwiązania kwestii wspólnej tragicznej historii powinno być kontynuowanie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terenach obu państw, aby należycie uczcić pamięć ofiar tamtych wydarzeń – zarówno Ukraińców, jak i Polaków" - napisano.

