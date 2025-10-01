Trzęsienie ziemi w dolnośląskim PiS. Wyrzuceni radni odpowiadają Kaczyńskiemu

Trzęsienie ziemi w dolnośląskim PiS. Wyrzuceni radni odpowiadają Kaczyńskiemu
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję o wykluczeniu siedmiu polityków

Siedmioro polityków zostało wykluczonych z partii PiS. Chodzi o radnych sejmiku województwa dolnośląskiego, związanych z frakcją byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Na decyzję Jarosława Kaczyńskiego byli członkowie klubu postanowili odpowiedzieć publicznie, wskazując na chęć rozmowy z prezesem całego ugrupowania.

Z klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku województwa dolnośląskiego zostali wykluczeni: Przemysław Czarnecki, Magdalena Brodowska, Łukasz Lach, Marcin Krzyżanowski, Paweł Kura, Ewelina Szydłowska-Kędziera oraz Krzysztof Mróz. Wobec tego liczba jego członków zmniejszyła się z trzynastu do sześciu.

 

Marcin Krzyżanowski opublikował w mediach społecznościowych komunikat, w którym podkreślił, że politycy przyjęli decyzję o wykluczeniu z PiS "ze smutkiem i zaskoczeniem".

Jarosław Kaczyński wykluczył siedmiu polityków klubu PiS

"Część z nas jest od lat członkami Prawa i Sprawiedliwości, część przez lata wspiera polski obóz patriotyczny swoją pracą społeczną i samorządową. Wszystkich łączą wartości, na których opiera się statut Prawa i Sprawiedliwości" - podkreślił.

 

Polityk dodał, że te wartości przyświecały im od samego początku, kiedy to zostali wybrani do sejmiku. Jak wskazał, starali się pracować, "szanując - poza literą statutu i regulaminu - siebie wzajemnie".

 

Zdaniem Krzyżanowskiego za rozłam w klubie PiS odpowiadają osoby, które "wielokrotnie przedkładały własne ambicje nad dobro formacji", doprowadzając tym samym do "ostrego konfliktu, a następnie podziału".

 

"Uważamy, że decyzja o naszym wykluczeniu została podjęta na podstawie jednostronnej i nieprawdziwej relacji zdarzeń, co uniemożliwiło władzom krajowym poznanie faktycznego obrazu sytuacji" - ocenił.

Wykluczeni politycy oczekują rozmowy z prezesem

Jak wynika z komunikatu, priorytetem wykluczonych posłów pozostaje możliwość wytłumaczenia sytuacji prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. "Wierzymy, że dzięki jego wsparciu będziemy mogli powrócić do pracy w ramach formacji, z którą wszyscy się identyfikujemy".

 

Według lokalnych mediów zmiana wynikła m.in. ze stosunku radnych PiS do decyzji władz regionu. Bez względu na zmianę Koalicja Obywatelska posiada w sejmiku 16 radnych i razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami (5 radnych) tworzy koalicję.

 

Informacja o decyzji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zbiegła się w czasie z organizowanym przez niego cyklem spotkań "Wygrała Polska".

