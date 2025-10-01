Trump mówił o "bardzo głupiej osobie". Odezwał się Miedwiediew
Były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew odniósł się do słów Donalda Trumpa, który nazwał go "bardzo głupią osobą", grożącą użyciem broni. Zdementował słowa głowy amerykańskiego państwa o wysłaniu w pobliże Rosji okrętów podwodnych. - Trudno znaleźć czarnego kota w ciemnym pokoju, zwłaszcza jeśli go tam nie ma - napisał Miedwiediew.
Donald Trump podczas wtorkowego spotkania z amerykańskimi generałami w bazie w Quantico, nazwał Dmitrija Miedwiediewa "bardzo głupią osobą", grożącą użyciem broni nuklearnej. Zdaniem Trumpa, "słowo 'nuklearne' jest jednym z tych słów na 'n', których nie można używać".
Miedwiediew odpowiada Trumpowi. "Trudno znaleźć czarnego kota"
Miedwiediew w lipcu wspominał o "Martwej Ręce", czyli określeniu rosyjskiego systemu odpowiedzi na atak nuklearny Perymetr, opracowanego w czasach zimnej wojny.
- Oni coś wspomnieli o broni nuklearnej, bardzo głupia osoba o tym wspomniała, więc wtedy wysłałem jeden lub dwa okręty podwodne w pobliże Rosji z ostrożności - stwierdził w Quantico prezydent USA w odpowiedzi na słowa byłego prezydenta i byłego premiera Rosji, a obecnego zastępcy przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
ZOBACZ: Największy lotniskowiec świata w Europie. Wielkie plany Trumpa
"Kolejny odcinek thrillera o okrętach podwodnych z napędem atomowym. Trump ponownie wspomniał o okrętach podwodnych, które rzekomo 'wysłał na rosyjskie wybrzeże', twierdząc, że są 'bardzo dobrze ukryte'. Jak głosi przysłowie, trudno znaleźć czarnego kota w ciemnym pokoju, zwłaszcza jeśli go tam nie ma" - napisał w portalu X bliski współpracownik Putina.
Podczas spotkania z generałami, Trump odniósł się też bezpośrednio do rosyjskiego przywódcy twierdząc, że nie zrealizował on swoich celów w inwazji na Ukrainę.
- Jestem bardzo rozczarowany prezydentem Putinem. Myślałem, że to zakończy. Powiedziałem Putinowi: nie wygląda to dobrze. Toczysz od czterech lat wojnę, która powinna zająć tydzień. Czy jesteś papierowym tygrysem? - kontynuował prezydent USA.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej