Paulina Hennig-Kloska przekonuje, że system kaucyjny, który od dziś zawitał w polskich sklepach, nie wyrządzi spustoszenia w budżetach Polaków. - To będzie taki koszt migrujący w naszym portfelu, a nie wydatek - stwierdziła minister klimatu i środowiska w programie "Graffiti".

Od 1 października Polska jako 19. kraj w Unii Europejskiej przystępuje do programu systemu kaucyjnego w sklepach. Oznacza to, że koszt butelek, zarówno tych szklanych, jak i plastikowych będzie doliczany na paragonie jako osobna pozycja.

Szefowa resortu środowiska Paulina Hennig-Kloska stwierdziła w programie "Graffiti", że zmiana wcale nie musi być obciążeniem dla portfeli Polaków i nie doprowadzi do wzrostu cen.

- Nie ma takiego ryzyka, ponieważ kaucja, która będzie od nas pobierana za butelkę dodatkowo, ona będzie do nas wracać. I właśnie w ten sposób chcemy zmniejszyć wielkość udziału w koszcie produktu kosztu opakowań - powiedziała w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

System kaucyjny w Polsce. Hennig-Kloska: Zachęci producentów do oszczędzania

Minister przekazała, że obecnie jedynie 45 proc. tych butelek wraca do systemu, a celem zmian jest doprowadzić do 90 proc. oraz do "zmiany myślenia, że to producent, nie konsument płaci za odpady wprowadzane do śmieci".

WIDEO: Minister wyjaśnia, jak działa kaucja. "Taki koszt migrujący"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Taka jest idea całego systemu, nie tylko kaucyjnego, ale i nowego modelu zarządzania odpadami, których jest najwięcej w Polsce, czyli opakowaniowymi, to zachęci producentów do oszczędzania i do wprowadzania butelek wielokrotnego użytku - wyjaśniała.

ZOBACZ: Hołownia szuka pracy, rząd poprze kandydaturę? Padła deklaracja

Na uwagę prowadzącego, że finalnie jednak zapłacimy więcej za produkt, odparła: Ale to będzie do nas wracać, więc to będzie taki koszt migrujący w naszym portfelu, a nie wydatek. Ta kaucja będzie wracać, wraz z tym jak oddamy butelkę do sklepu.

Polska 2050 po zapowiedzi Hołowni. "Pewnie rozczarowanie jest"

Hennig-Kloska odnosiła się również do zapowiedzi Szymona Hołowni dotyczącej rezygnacji z fotela przewodniczącego założonej przez siebie partii. - Pewnie rozczarowanie jest. Spodziewam się jeszcze apeli do Szymona Hołowni od członków naszej partii z regionów, żeby jeszcze pozostał czynnym politykiem. Jest potrzeba współpracy, natomiast są różne wizje - skomentowała.

- Polska 2050 ma niezwykle ważną rolę do odegrania, jesteśmy częścią koalicji rządzącej, nasz klub decyduje o większości parlamentarnej i odpowiedzialność członków naszego klubu parlamentarnego, ale też świadomość wagi, jaki ciężar odpowiedzialności na klubie wisi, jest ogromna i to pokazało zarówno spotkanie naszego klubu, jak i spotkanie Rady Krajowej - oświadczyła.

ZOBACZ: System kaucyjny w Polsce. Początek okresu przejściowego

Zapewniła, że oba spotkania pozwoliły na "zorganizowanie na nowo życia w partii". Nie zdradziła jednak szczegółów. - Co zostaje w Vegas, zostaje w Vegas, na pewno musimy to przepracować - powiedziała.

Dodała, że w przyszłości nie wyklucza, że będzie kandydowała na szefową partii. To rozstrzygnie się jednak dopiero w styczniu przyszłego roku.