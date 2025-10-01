System kaucyjny w Polsce. Rozpoczął się okres przejściowy

Od 1 października w Polsce zaczął obowiązywać system kaucyjny. Do napojów w butelkach plastikowych, metalowych puszkach i szklanych butelkach wielorazowego użytku (choć w tym ostatnim przypadku od 2026 r.), będzie doliczana kaucja, możliwa do odzyskania po ich oddaniu.

Kaucja będzie wynosiła 50 groszy w przypadku butelek plastikowych i puszek, a 1 zł w przypadku wielorazowych butelek szklanych. Będzie doliczana jako osobna pozycja na paragonie.

Okres przejściowy systemu kaucyjnego. Ma zachęcić do zwrotu opakowań

W ramach systemu duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku będzie dobrowolne. Butelki i puszki będzie można zwracać do maszyn ustawionych np. przed sklepami, w ich wnętrzu lub w ramach zbiórki ręcznej.

Kaucja będzie doliczana i będzie można ją odzyskać tylko w przypadku "nowych" opakowań z nadrukowanym znakiem kaucji. Przez pierwsze trzy miesiące będzie jednak obowiązywał okres przejściowy, który ma pozwolić producentom na wymianę asortymentu. Tym samym proces zastępowania "starych" opakowań nowymi będzie odbywać się stopniowo.

Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań.