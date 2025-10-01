Trwa bardzo zacięta walka między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. W najnowszym sondażu parlamentarnym niewielką przewagę uzyskała partia Donalda Tuska. Według badania w Sejmie zabrakłoby natomiast reprezentantów PSL, partii Razem i Polski 2050. Próg wyborczy osiągnęłoby za to ugrupowanie Grzegorza Brauna.

Gdyby wybory parlamentarne miały się odbyć w ubiegłą niedzielę, to jak wynika z sondażu IBRiS przygotowanego na zlecenie "Rzeczpospolitej", najwięcej głosów zebrałaby Koalicja Obywatelska.

Sondaż. Zacięta walka KO i PiS

Na partię Donalda Tuska zagłosowałoby 28,7 proc. respondentów. Niewiele mniej zyskałoby Prawo i Sprawiedliwość - 28,1 proc.

Na podium znalazłaby się też Konfederacja, na którą oddanie głosu zadeklarowało 13,4 proc. uczestników badania.

ZOBACZ: Rośnie poparcie dla jednej partii. Najnowszy sondaż partyjny

Kolejny wynik należałby dla Nowej Lewicy - 7,6 proc. Miejsce w Sejmie znalazłoby się także dla Konfederacji Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna mogłoby liczyć na 5,7 proc. poparcia.

Wielkie rozczarowania. PSL, Razem i Hołownia poza Sejmem

Progu dającego przepustkę do parlamentu nie przekroczyłyby - Polskie Stronnictwo Ludowe, partia Razem oraz Polska 2025.

Ludowcy mogliby liczyć na 4,1 proc. głosów, drugie z wymienionych ugrupowań 2,6 proc., a na formację Szymona Hołowni postawiłby co setny głosujący.

Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 22 września 2025 roku na próbie liczącej 969 osób (w tym: 65,4 proc. metodą CAPI, 22,1 proc.- CATI i 12,5 proc. – CAWI).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni