Powinien pobiec do kościoła, jeśli twierdzi, że odwiedzają go demony - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa o Karolu Nawrockim. Prezydent przyznał ostatnio, że zdarza mu się "rozmawiać" z duchem marszałka Józefa Piłsudskiego. Urzędniczka zasugerowała, że takie wizje mogą się pojawiać po zażyciu środków odurzających, co jest częstym motywem w kremlowskiej narracji propagandowej.

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa na antenie radia Sputnik stwierdziła, że polski przywódca powinien był przed wyborami ujawnić swoje słowa o "rozmowach" z duchem Józefa Piłsudskiego.

- Powinien był to powiedzieć przed wyborami. Wówczas obywatele mogliby pytać, jak często dochodzi do takich "kontaktów", jakie decyzje zapadają po takich "konsultacjach" oraz ile takich "spotkań planuje" - stwierdziła cytowana przez propagandową agencję "TASS".

Maria Zacharowa kpi z Nawrockiego. "Odwiedzają go demony"

W ocenie Zacharowej powinno być to przedmiotem kampanijnej dyskusji, ponieważ istotą demokracji jest "mówienie o wszystkim" i "nieukrywanie żadnych faktów".

Dyplomatka stwierdziła również, że "komunikacja z duchami" w przypadku przywódcy państwa NATO "nie jest normalna ani adekwatna". - Tacy ludzie mają czelność mieć pretensje do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki - zaznaczyła.

ZOBACZ: Rosyjski deputowany odpowiada Sikorskiemu. "Kliniczny rusofob"

Rosyjska dyplomatka posunęła się nawet do insynuacji, że prezydent widzi duchy pod wpływem środków odurzających. - Asystenci obrzucają ich narkotykami, aby utrzymać "dialog" z tymi, których nie ma na tej Ziemi. Pamiętamy, jak (były prezydent USA Joe) Biden "komunikował się" ze zmarłymi, kiedy "widział" swoich kolegów, którzy zginęli - powiedziała.

Zasugerowała także, że Nawrocki utrzymuje kontakt z demonami. - Polska jest krajem katolickim, w którym tradycje religijne są silne. Tym bardziej powinien pobiec do kościoła, jeśli twierdzi, że odwiedzają go demony - dodała.

Nawrocki o mieszkaniu w Belwederze: Rozmawiam z duchem Piłsudskiego

Zacharowa odniosła się do słów Karola Nawrockiego, który w rozmowie z Radiem Zet - nawiązując do faktu, że na razie wciąż mieszka w Belwederze - przyznał, iż zdarza mu się "rozmawiać" z duchem Józefa Piłsudskiego.

- Rozmawiamy o wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku, ale też o obecnej sytuacji międzynarodowej po agresji Federacji Rosyjskiej - mówił prezydent.

ZOBACZ: Nowa inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego. "Nie każdemu się należy"

Nawrocki podkreślił przy tym, że Polska w dzisiejszych realiach szczególnie potrzebuje autorytetów na miarę Piłsudskiego i Jana Pawła II.

- To były postacie, które w przełomowych momentach dawały Polakom nadzieję i siłę. Ich przykład powinien inspirować nas również dziś - zaznaczył.