Słynny ukraiński prezenter telewizyjny i dziennikarz Wadym Karpiak ogłosił, że zamierza wstąpić w szeregi Sił Zbrojnych Ukrainy. Stwierdził, że "myśl ta nie opuszczała go od początku inwazji na pełną skalę". Dziennikarz ujawnił, w jakiej jednostce będzie służył.

Prowadzący kanał ICTV Wadym Karpiak ogłosił swoją mobilizację, na żywo w programie United News Marathon. Przyznał, że rzeczywiście wahał się przez trzy lata, ale teraz jest w stanie podjąć ostateczną decyzję.

"Od 2022 roku, kiedy byłem w tym studiu, marzyłem o tym, że kiedy nadejdzie zwycięstwo, moment ogłoszenia przypadnie na moją transmisję. Ale im dłużej to trwało, tym silniejsze było wewnętrzne przekonanie, że na zwycięstwo nie można po prostu czekać. Musi być przybliżone w szeregach armii" - powiedział w wiadomościach.

Wadim Karpiak idzie do wojska. Wybrał już jednostkę

Karpiak zaznaczył, że wybrał już jednostkę, w której będzie służył. Jak się okazało, planuje zmobilizować się do 8. Korpusu Wojsk Powietrzno-Szturmowych.

W komentarzu dla ICTV wyjaśnił, że postanowił zrealizować słowa, które regularnie powtarza na antenie, o braku ludzi w wojsku. Według niego decyzję tę poparła również jego żona, która przejęła wszystkie obowiązki rodzinne.

"Jeśli wszyscy dążymy do zakończenia tej wojny, to wszyscy musimy wziąć na siebie odpowiedzialność. Z moją ukochaną zgodziliśmy się, że jej obowiązkiem jest teraz opieka nad dziećmi, a moim służba w Siłach Zbrojnych Ukrainy" - powiedział Wadym Karpiak.

Ukraina. Dziennikarz wstąpi do armii. "W wojsku brakuje ludzi"

Znany prezenter wytłumaczył, że za jego decyzją stoją braki ludzi, na które cierpi obecnie ukraińska armia.

"Setki razy powtarzałem na antenie, że w wojsku brakuje ludzi. Czas samemu do nich dołączyć. Bo, jak powiedział mi pewien mądry człowiek: trzeba żyć tak, jak się głosi" - dodał.

W Ukrainie coraz więcej sportowców, celebrytów, a nawet polityków ogłasza publicznie chęć wstąpienia do wojska. Niedawno znany ukraiński aktor Jewhen Lamakh ogłosił, że rozpoczął służbę w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy.

