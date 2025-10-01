Media: Polskie F-16 wysłane w powietrze? Wojsko o "dezinformacji"
Polskie myśliwce F-16 zostały podniesione w powietrze w związku z zagrożeniem przekroczenia granicy przez rosyjskie drony Szahed - informują ukraińskie media. - Nie ma żadnej aktywności polskiego lotnictwa powiedział w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. -
Około godziny 18:30 w ukraińskich mediach pojawiły się doniesienia o rzekomej aktywności polskiego lotnictwa związanej z rosyjskim ostrzałem terytorium Ukrainy.
"Polska wysłała w powietrze sześć samolotów F-16 przygotowując się do zestrzelenia dwóch rosyjskich dronów rozpoznawczych, które mogłyby teraz przylecieć do Polski z Ukrainy" - czytamy na profilu społecznościowych agencji Unian.
Ukraińskie media o podniesieniu polskich myśliwców F-16. Wojsko dementuje
O komentarz polsatnews.pl poprosił rzecznika prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jaceka Goryszewskiego. Wojskowy zaprzeczył doniesieniom ukraińskich mediów.
- Nie ma żadnej aktywności polskiego lotnictwa - stwierdził.
- Proszę traktować to jako dezinformację. Jeśli Polska poderwie myśliwce, będziemy o tym informować - dodał.
Wkrótce więcej informacji...
