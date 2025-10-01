Paulina Hennig-Kloska w programie "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Polska
Paulina Hennig-Kloska w programie "Graffiti" [OGLĄDAJ]
Polsat News
Paulina Hennig-Kloska w programie "Graffiti"

Gościem Marcina Fijołka w środowym wydaniu programu "Graffiti" będzie minister klimatu i środowiska oraz wiceszefowa partii Polska 2050 Paulina Hennig-Kloska. Wśród tematów m.in. zmiany wewnętrzne w partii Szymona Hołowni oraz przyszłe plany koalicji. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii od godz. 7:40.

Wcześniejsze wydania programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj. 

WIDEO: "Przestańcie się nabijać". Trzaskowski zaapelował ws. prezydenta
polsatnews.pl
Czytaj więcej
GRAFFITIMARCIN FIJOŁEKPAULINA HENNIG-KLOSKAPOLSKAPOLSKA 2050

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 