Paulina Hennig-Kloska w programie "Graffiti" [OGLĄDAJ]
Polska
Gościem Marcina Fijołka w środowym wydaniu programu "Graffiti" będzie minister klimatu i środowiska oraz wiceszefowa partii Polska 2050 Paulina Hennig-Kloska. Wśród tematów m.in. zmiany wewnętrzne w partii Szymona Hołowni oraz przyszłe plany koalicji. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii od godz. 7:40.
