Różnice między seniorami w Polsce i w Niemczech obejmują nie tylko wysokość emerytury czy zasiłków. To także inny styl życia, łatwiejszy dostęp do usług zdrowotnych czy rekreacyjnych. Choć oba społeczeństwa sąsiadują ze sobą, wykształciły odmienne wzorce zachowań, które wpływają na codzienność osób starszych.

Te różnice wynikają zarówno z odmiennych tradycji i historii, jak i z poziomu rozwoju gospodarczego czy polityki społecznej. Przekładają się na codzienne wybory seniorów, ich oczekiwania wobec otoczenia oraz sposób postrzegania własnej aktywności i niezależności.

Emerytury w Polsce i Niemczech

Seniorzy w Niemczech mogą liczyć na zdecydowanie wyższe świadczenia niż ich rówieśnicy w Polsce. Według oficjalnych danych, w 2024 roku średnia emerytura po pełnym okresie składkowym wynosiła tam około 1600 euro miesięcznie. W praktyce jednak, biorąc pod uwagę różne staże pracy czy wykonywane zawody, najczęściej wypłacana emerytura to około 1346 euro netto, czyli ponad 5700 zł "na rękę".

Dla porównania, średnia emerytura wypłacana przez ZUS w Polsce w 2024 roku wyniosła około 3750 zł brutto, co daje około 3400 zł netto. Różnice w poziomie świadczeń przekładają się bezpośrednio na komfort życia i możliwości codziennego funkcjonowania seniorów w obu krajach.

Niemiecka codzienność po sześćdziesiątce

Osoby starsze w Niemczech często korzystają z możliwości spędzania czasu poza domem:

uczestniczą w organizowanych lokalnie zajęciach

biorą udział w darmowych kursach

spotykają się w celu rekreacyjnym

Wynika to z lepszej dostępności infrastruktury i większych zasobów finansowych przeznaczanych na te cele. Badania krajowe pokazują, że znaczna grupa 65-79 latków spełnia rekomendacje WHO dotyczące aktywności fizycznej, choć odsetek ten maleje wraz z wiekiem. Liczby te jednak wskazują na wysoką świadomość prozdrowotną w tej grupie wiekowej.

A jak wygląda kwestia kuchennych nawyków? Na co dzień na talerzach niemieckich seniorów pojawiają się podobne produkty jak w Polsce, jednak odmienne tradycje kulinarne i preferencje smakowe sprawiają, że sposób odżywiania wyraźnie się różni. Osoby starsze w Niemczech chętnie trzymają się lokalnych, sprawdzonych potraw i nie zawsze poszukują kulinarnych nowości.

Co istotne, wyższe dochody przekładają się na częstsze wizyty w restauracjach i kawiarniach, dlatego dieta przeciętnego niemieckiego seniora jest bardziej urozmaicona niż w przypadku rówieśników w Polsce.

A jak wygląda dostęp do usług w Niemczech?

W Niemczech zauważalne są różnice pomiędzy landami. Mieszkańcy dużych ośrodków i zachodnich terytoriów często dysponują lepszym dostępem do opieki zdrowotnej, transportu i oferty kulturalnej, co znacząco poprawia jakość życia w podeszłym wieku. W praktyce oznacza to po prostu większą swobodę wyboru mieszkania, aktywności i usług.

W Polsce sytuacja finansowa wielu emerytów i coraz silniejsze uzależnienie od wsparcia rodzinnego wpływa na zmniejszenie skali tych wyborów. Codzienność polskich seniorów jest ograniczona do swojego miejsca zamieszkania oraz całkowicie uzależniona od zasobności portfela.

