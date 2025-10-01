Blisko 75 proc. Polaków posiada oszczędności - wynika z najnowszego badania IBRiS dla Polskiej Agencji Prasowej. Ankietowani deklarują, że w ciągu ostatniego roku odkładali pieniądze na tzw. "czarną godzinę". Polacy regularnie gromadzą oszczędności, które mogą przydać w sytuacji awaryjnej.

Ośmiu na dziesięciu uczestników badania IBRiS przyznało, że w ciągu ostatniego roku odkładało pieniądze, z czego ponad połowa na tzw. "czarną godzinę". Sondaż pokazuje, że w minionym roku niemal połowa Polaków (43 proc.) oszczędzała finanse co miesiąc, a 39 proc. udało się zgromadzić nadprogramowe fundusze kilka razy w roku.

Polacy oszczędzają na potęgę. Głównie na wypadek sytuacji awaryjnej

Najczęściej wskazywanym przez Polaków celem było zbieranie oszczędności na niespodziewane sytuacje awaryjne - taki powód podało 53,7 proc. badanych. Drugim najczęściej wymienianym powodem była rekreacja, czyli wakacje i wyjazdy (23,3 proc.). Na przyszłe potrzeby zdrowotne oszczędza 17,6 proc. badanych.

Polacy deklarują również oszczędzanie pieniędzy na wsparcie dzieci lub wnuków - na ten cel zbiera 16,6 proc. badanych. Na emeryturę finanse zbiera 14,9 proc. ankietowanych, a na remont domu czy mieszkania - 14,6 proc.

Niżej w hierarchii znajduje się zaś: edukacja własna (10,9 proc.), inne cele (10,4 proc.) oraz zakup sprzętu lub elektroniki (8,4 proc.). Najrzadziej oszczędzamy na zakup nieruchomości lub działki - takiej odpowiedzi udzieliło 7,4 proc. osób.

Sytuacja materialna Polaków. Na jak długo wystarcza nam oszczędności?

Co czwarty ankietowany (24,8 proc.) przyznał, że ma zabezpieczenie wystarczające na więcej niż 12 miesięcy spokojnego życia.

17,7 proc. Polaków ma oszczędności pozwalające na przeżycie na 6-12 miesięcy, a 16,4 proc. na 3-6 miesięcy. Oznacza to, że łącznie ponad połowa rodaków (58,9 proc.) ma zabezpieczenie na co najmniej 3 miesiące.

Spora część uczestników badania wyraziła jednak zaniepokojenie niskimi rezerwami finansowymi. Niemal co czwarty badany (24,8 proc.) ma niskie rezerwy: 14,6 proc. tylko na 2 miesiące, 7,8 proc. na 3 miesiące, 2,2 proc. na miesiąc, a 0,2 proc. - mniej niż miesiąc.

16,3 proc. respondentów nie udzieliło na to pytanie żadnej odpowiedzi.

- Wyniki wyraźnie pokazują, że pomimo częstych zawirowań gospodarczych, Polacy pozostają rozważni, co potwierdza wysoki odsetek posiadających oszczędności i aktywnie oszczędzających - komentował wyniki sondażu dyrektor ds. komunikacji IBRiS Kamil Smogorzewski.

Zdaniem przedstawiciela sondażowni "główny cel oszczędzania Polaków, czyli zabezpieczenie się na tzw. 'czarną godzinę' sugeruje, że motywacją jest bardziej obawa przed niestabilnością niż ambitne plany długoterminowe".