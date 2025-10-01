Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro powiedział, że jest gotowy ogłosić stan wyjątkowy w związku z groźbą "agresji" ze strony USA. Zdaniem dyktatora władze w Waszyngtonie prowadzą działania wskazujące na możliwy atak. Dyktator przyznał sobie wcześniej specjalne uprawnienia, które jeszcze bardziej rozszerzają jego władzę.

- Dzisiaj rozpoczął się proces konsultacji mający na celu ogłoszenie stanu wyjątkowego zgodnie z konstytucją i ochronę naszego narodu, naszego pokoju i stabilności, gdyby Wenezuela została zaatakowana militarnie przez amerykańskie imperium - mówił Nicolas Maduro na antenie państwowej telewizji.

Maduro nadał sobie specjalne uprawnienia

Agencja AFP przekazała, że tego samego dnia wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała zagranicznych dyplomatów, że Maduro podpisał dekret przyznający mu "specjalne uprawnienia" jako głowie państwa do działania w sprawach obronności i bezpieczeństwa w przypadku, gdyby Stany Zjednoczone "odważyłyby się zaatakować naszą ojczyznę".

Źródło rządowe poinformowało jednak francuską agencję, że Maduro nie podpisał jeszcze dokumentu, ale jest gotowy zrobić to "w każdym momencie".

Napięcie na linii USA - Wenezuela

Prezydent USA Donald Trump wysłał osiem okrętów wojennych i okręt podwodny o napędzie atomowym na południowe Karaiby w ramach deklarowanego planu walki z handlem narkotykami.

W ostatnich tygodniach siły amerykańskie zniszczyły na Karaibach co najmniej trzy domniemane statki z narkotykami, zabijając 14 osób w akcie potępionym przez ekspertów ONZ jako "pozasądowa egzekucja".

Obecnie, amerykańscy wojskowi opracowują opcje zwalczania handlarzy narkotyków w granicach Wenezueli, jak donosi amerykańska stacja NBC, powołując się na cztery źródła zaznajomione z dyskusją.

Ogłoszenie stanu wyjątkowego umożliwiłoby Maduro, którego zeszłoroczna reelekcja na stanowisko prezydenta kraju nie została uznana przez znaczną część społeczności międzynarodowej, tymczasowe zawieszenie podstawowych praw Wenezuelczyków.

