Kontrole graniczne z Litwą i Niemcami. Jest nowy ruch MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało w środę o przedłużeniu tymczasowych kontroli na granicy z Litwą i Niemcami. Zmiany potrwają do wiosny przyszłego roku. "Przedłużamy kontrole, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej" - czytamy w oświadczeniu MSWiA.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie o przedłużeniu tymczasowych kontroli na granicy z Litwą i Niemcami, które potrwają do 4 kwietnia 2026 roku.

MSWiA o granicy z Litwą i Niemcami. Jest decyzja

- Kluczowym zadaniem dla Straży Granicznej pozostaje utrzymanie szczelności i ochrona granicy z Białorusią przed presją migracyjną - komentował swój ruch minister Kierwiński.

Ministerstwo przekazało, że jednym z kluczowych powodów przedłużenia kontroli granicznych jest konieczność wyłapywania osób, które nielegalnie usiłują przerzucać migrantów na Zachód.

Szef #MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia tymczasowej kontroli granicznej na granicy z Niemcami i Litwą.



🗓️ Wejdzie ono w życie 5 października br. i przedłuży kontrole o kolejne pół roku - do 4 kwietnia 2026 r. 🚧



Polska wprowadziła kontrole na granicach z Niemcami i Litwą 7 lipca, idąc w ślady innych krajów europejskich, których celem jest powstrzymanie nielegalnej migracji. Polski rząd przedłużył następnie działania Straży Granicznej i WOT od 6 sierpnia do 4 października.

Według danych opublikowanych przez MSWiA, od początku roku do końca sierpnia Straż Graniczna zatrzymała na granicy z Litwą blisko 500 obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie usiłowali dostać się do Polski.

Na granicy polsko-niemieckiej doszło zaś do ponad 300 zatrzymań obywateli państwa trzecich. Z Polski do Niemiec usiłowało nielegalnie przedostać się ponad 2,1 tys. osób, w tym blisko 550 cudzoziemców, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską.

Kontrole na granicach ponownie przedłużone. W tle nielegalni migranci

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen państwo członkowskie może przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych na okres do sześciu miesięcy w przypadku możliwego do przewidzenia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Gdy takie poważne zagrożenie utrzymuje się ponad pół roku, kraj może przedłużyć kontrolę na kolejne, nie dłuższe niż sześć miesięcy, okresy, jednak maksymalnie do dwóch lat. W takim przypadku wymagane jest wcześniejsze powiadomienie państw członkowskich układu, Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

Na granicy polsko-niemieckiej kontrole są prowadzone w 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13.