Eksplozje i strzały w Niemczech. Akcja służb
Od wczesnych godzin porannych w Monachium trwa akcja policji i straży pożarnej po strzałach i eksplozjach. Na miejscu obecne są również jednostki specjalne i specjaliści od usuwania ładunków wybuchowych. Jak podaje "Bild", znaleziono ciało mężczyzny i osobę z ranami postrzałowymi.

Według informacji przekazanych przez rzecznika policji, na razie nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców miasta. 

Strzały i wybuchy w Monachium. Nieoficjalnie: jedna osoba nie żyje

Droga Lerchenauer Strasse została całkowicie zablokowana. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Główny komendant niemieckiej policji przekazał "Bildowi", że wydarzenie nie ma związku z trwającym Oktoberfestem.

 

"Współpracujemy ze strażą pożarną w związku ze zdarzeniem w okolicy Lerchenau. Spodziewane są znaczne utrudnienia w ruchu. Prosimy o omijanie tego obszaru." - napisała monachijska policja w mediach społecznościowych. 

 

Według nieoficjalnych informacji opublikowanych przez "Bild", mężczyzna prawdopodobnie podłożył ładunki wybuchowe w domu swoich rodziców, podpalił go, a następnie odebrał sobie życie. Znaleziono również co najmniej jedną osobę z ranami postrzałowymi.

 

 

