Alert RCB na Podkarpaciu. Służby wydały komunikat

Mieszkańcy województwa podkarpackiego powinni w najbliższych dniach zachować szczególną ostrożność. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 2 do 11 października na Podkarpaciu zrzucana będzie szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie.

Odbiorcy przebywający na terenie województwa podkarpackiego dostali w środę powiadomienie o nadchodzących zrzutach szczepionki dla lisów.

"Uwaga! W dniach 2-11.10 będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!" - przekazuje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywajacych na terenie województwa podkarpackiego. pic.twitter.com/Zaoh9mH9mJ — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 1, 2025

ALERT RCB. Zasady bezpieczeństwa podczas zrzutów szczepionki

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, iż w okresie zrzucania szczepionki dla lisów wolno żyjących, ludzie nie powinni wchodzić na teren lasu. Nie powinno się również wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy należy prowadzić na smyczy.

Ponadto, mieszkańcom zaleca się zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych i unikać kontaktu ze zrzucanymi na ziemię kapsułkami.