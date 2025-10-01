Alert RCB na Podkarpaciu. Służby wydały komunikat

Alert RCB na Podkarpaciu. Służby wydały komunikat
Pixabay / GOV.pl
Alert RCB o szczepieniu lisów na Podkarpaciu

Mieszkańcy województwa podkarpackiego powinni w najbliższych dniach zachować szczególną ostrożność. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 2 do 11 października na Podkarpaciu zrzucana będzie szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie.

Odbiorcy przebywający na terenie województwa podkarpackiego dostali w środę powiadomienie o nadchodzących zrzutach szczepionki dla lisów.

 

"Uwaga! W dniach 2-11.10 będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!" - przekazuje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

 

 

ALERT RCB. Zasady bezpieczeństwa podczas zrzutów szczepionki

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, iż w okresie zrzucania szczepionki dla lisów wolno żyjących, ludzie nie powinni wchodzić na teren lasu. Nie powinno się również wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy należy prowadzić na smyczy

 

Ponadto, mieszkańcom zaleca się zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych i unikać kontaktu ze zrzucanymi na ziemię kapsułkami.

