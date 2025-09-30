Mieszkańcy Alaski świętują tzw. "Tydzień Grubego Niedźwiedzia". Co roku o tej porze roku organizowany jest plebiscyt na najgrubszego zwierzaka zamieszkującego mroźne tereny. Czas na oddanie głosu na swojego faworyta upływa 30 września.

Najgrubsze niedźwiedzie brunatne na Półwyspie Alaska już po raz 11. walczą w popularnym internetowym konkursie o tytuł najgrubszego ze wszystkich. Mieszkańcy wskazują, który przedstawiciel gatunku ich zdaniem najbardziej przybrał latem na wadze i jest najlepiej przygotowany na zapadnięcie w sen zimowy.

Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce. Mieszkańcy wybiorą swojego ulubieńca

W Parku Narodowym Katmai zamieszkują największe niedźwiedzie brunatne na świecie. Przedstawiciele rezerwatu począwszy od 2014 roku wręczają swoim podopiecznym specjalne wyróżnienia za rekordowe nabranie ciała w przygotowaniu do zimowej hibernacji.

W walce o tytuł największego niedźwiedzia na Alasce bierze udział łącznie 12 przedstawicieli gatunku, na których głosy oddać można tylko do 30 września na stronie internetowej parku.

Pierwsza runda odbywa się między ośmioma niedźwiedziami w czterech osobnych konkursach. Zwycięzcy awansują do kolejnej rundy, w której zmierzą się z czterema niedźwiedziami, które otrzymały wolny los w części pierwszej.

Jedyny taki konkurs na świecie. Niedźwiedzie w Katmai nie mają sobie równych

W Parku Narodowym Katmai żyje około 2200 niedźwiedzi brunatnych - więcej niż wszystkich osób żyjących w okolicy rezerwatu i Bristol Bay.

Samiec niedźwiedzia w alaskańskim rezerwacie waży około 318-408 kg w środku lata, a w okresie jesiennym może urosnąć do ponad 454 kg do września lub października. Dorosłe samice są od nich mniejsze o około jedną trzecią.

W ubiegłym roku ulubionego niedźwiedzia wybierało łącznie 1,2 mln ludzi z ponad 100 krajów. Laureatką prestiżowej nagrody już po raz drugi została samica 128 Grazer - pierwsza w historii matka niedźwiedzica, której przyznano ten tytuł.

Wielki zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony 30 września.