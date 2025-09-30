Pół roku szukano właściciela zwycięskiego losu w niemieckiej loterii Lotto Hessen. Do odebrania było 15,3 mln euro (ponad 65 mln zł). Okazało się, że szczęśliwy kupon przez cały czas znajdował się w kieszeni kurtki mężczyzny, który nawet nie wiedział, że wygrał. Świeżo upieczony milioner wie na co przeznaczy część fortuny. Jak zadeklarował jego pierwszym zakupem będzie... nowa kanapa.

Dopiero po sześciu miesiącach od losowania Lotto Hessen w Niemczech, po odbiór wygranej zgłosił się zwycięzca. Szczęśliwy los za 15,3 mln euro (ponad 65 mln zł) był przez cały czas w kieszeni kurtki mężczyzny z regionu Rhein-Main - przekazał portal Hessenschau.



Nowy milioner nie wiedział nawet, że to on jest poszukiwanym zwycięzcą. Jak sam przyznał, kupon skreślony przed losowaniem 29 marca odnalazł przypadkowo, gdy wyjął z szafy cieplejsze ubranie.

Niemcy. Wielka wygrana w Lotto. Zwycięzca odnalazł kupon warty fortunę

Mężczyzna przekazał, że słyszał o poszukiwaniach zwycięzcy. - Pomyślałem sobie wtedy, jak można być aż tak głupim, żeby nie odebrać wygranej - przekazał w wywiadzie dla portalu. - Nie przypuszczałem nawet, że to ja jestem tym szczęśliwcem - dodał.

- Kiedy sprawdziłem liczby na telefonie i zobaczyłem wygraną, byłem kompletnie zszokowany - zaznaczył milioner.

ZOBACZ: Kupił zwycięski los i nie odebrał wygranej. Trwają poszukiwania milionera

Mężczyzna zamierza wygraną przeznaczyć na zakup nowej kanapy do salonu. Reszta fortuny posłuży mu do zabezpieczenia przyszłości rodziny.

Lokalna kolektura szukała zwycięzcy przez pół roku. Aapelowała do mieszkańców o sprawdzanie kuponów, a także rozwieszała plakaty informujące, że w którejś z szaf lub szuflad może leżeć zwycięski kupon opiewający na ponad 15 mln euro. Czas na odbiór nagrody był do końca 2028 roku. Gdyby do tego czasu nikt się nie zgłosił, pieniądze trafiłyby do puli specjalnych losowań.