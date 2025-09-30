Na przejeździe kolejowym w Chorzelowie dwie osoby zostały śmiertelnie potrącone przez szynobus. - Ofiarami był dziadek oraz wnuczka - potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl st. sierż. Marta Nowak z KPP w Mielcu. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora.

We wtorek około godz. 16 doszło do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Chorzelów (gm. Mielec). Jak poinformowała st. sierż. Marta Nowak, szynobus relacji Dębica - Padew Narodowa potrącił dwie osoby.

- Ofiarami zdarzenia byli dziadek i jego wnuczka, którzy przechodzili przez tory na oznakowanym przejeździe kolejowym - przekazała policjantka w rozmowie z polsatnews.pl.

Dziadek miał prawdopodobnie 88 lat, a wnuczka 11. Mimo szybkiej reakcji ratowników oboje zmarli na miejscu.

Wypadek na przejeździe kolejowym. Utrudnienia w ruchu

Na miejscu wciąż trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Policja nie podała jeszcze informacji o stanie motorniczego ani dokładnym przebiegu wypadku. Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe ustalenia, które mają wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Lokalny portal korso.pl wskazuje, że w związku z wypadkiem ruch pociągów na tym odcinku został czasowo wstrzymany. Na miejscu wciąż występują utrudnienia.