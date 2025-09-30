Skandal w ZUS-ie. Byłe już pracownice lubelskiego oddziału miały uknuć okrutny plan na pozbycie się nielubianej koleżanki. Miały dosypywać jej trucizny do cukru. Kobieta od miesięcy skarżyła się na bóle głowy, które ustępowały, gdy nie pracowała. Sprawę bada prokuratura. Materiał "Wydarzeń".

Zbrodniczy plan uknuły cztery inspektorki lubelskiego ZUS-u. Miały podtruwać swoją koleżankę z pokoju.

Poszkodowana od miesięcy podejrzewała, że powracające bóle głowy mają związek z działaniami jej koleżanek z pracy. Dolegliwości ustępowały bowiem podczas urlopów i weekendów, czyli w dni wolne od pracy. Kobieta o swoich obawach poinformowała przełożonych i prokuraturę.

Pracownica ZUS podtruwana przez koleżanki z pracy

Jak przekazała Polsat News Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, śledczy zabezpieczyli pewną substancję, która mogła być dosypywana poszkodowanej do cukru.

- Zostanie ona przekazana do biegłego w celu ustalenia, czy rzeczywiście znajdowały się tam jakieś niebezpieczne substancje - mówiła Kępka. - Mówimy tutaj o narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - dodała przedstawicielka lubelskiej prokuratury.

W związku ze zgłoszeniem jednej z pracownic, lubelski oddział ZUS przeprowadził wewnętrzną kontrolę, która potwierdziła podejrzenia kobiety.

Wobec czterech inspektorek wszczęto już postępowanie dyscyplinarne. Trzy z nich zostały dyscyplinarnie zwolnione, a czwarta przeszła na emeryturę.

- Jesteśmy zbulwersowani. Od razu objęliśmy tę pracownicę opieką oddziału, po to żeby czuła się bezpiecznie - mówiła dla Polsat News rzeczniczka ZUS w Lublinie Małgorzata Korba.

Na ten moment żadna z inspektorek nie usłyszała jednak prokuratorskich zarzutów.

WIDEO: Skandal w ZUS. Inspektorki podtruwały koleżankę z pracy

Sprzątaczka podtruwała współpracownicę

Do podobnej historii doszło pół roku temu w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia. Sprzątaczka systematycznie podtruwała swoją koleżankę z pracy, dolewając jej do herbaty silnie żrące chemikalia do czyszczenia toalet lub usuwania rdzy.

Zaniepokojona swoim stanem zdrowia poszkodowana zamontowała w pomieszczeniu socjalnym w pracy ukrytą kamerę, która złapała sprzątaczkę "na gorącym uczynku". 56-latka została zatrzymana przez policję.

Za usiłowanie zabójstwa swojej współpracownicy grozi jej nawet 20 lat pozbawienia wolności.