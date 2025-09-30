Samolot linii WizzAir lecący z Warszawy do Barcelony został po starcie zawrócony na lotnisko - przekazały Interii służby prasowe lotniska Chopina. Na pokładzie znajdowało się ponad 150 pasażerów. Zdecydowano się także na wprowadzenie pierwszego poziomu zagrożenia.

Według ustaleń Interii maszyna Airbus A321neo zdołała wystartować i została zawrócona na warszawskie lotnisko. Służby lotniska początkowo nie dostały jednak informacji od przewoźnika, co było przyczyną decyzji o niespodziewanym lądowaniu.

Samolot musiał zawrócić na lotnisko Chopina

O sprawie poinformowało także RMF, które podaje, że na pokładzie samolotu zawróconego przed godz. 6 znajdowało się ponad 150 pasażerów. Lądowanie miało nastąpić z powodu usterki technicznej.

Samolot linii WizzAir wystartował o godz. 5:35 i był pierwszym, który wzbił się z lotniska Chopina w powietrze po nocnej przerwie. Maszyna dokonała bezpiecznego lądowania po zawróceniu.

Zarządcy lotniska zdecydowali się na wprowadzenie pierwszego z trzech poziomów zagrożenia, oznaczającego tzw. gotowość lokalną. Przed godz. 7 procedurę odwołano.