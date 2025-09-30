Władimir Putin ogłasza mobilizację do rosyjskiej armii. Jak informuje portal Moscow Times, do końca 2025 roku do armii Federacji Rosyjskiej dołączyć mają setki tysięcy nowych żołnierzy. To największa jesienna akcja poborowa od dziewięciu lat.

Zgodnie z dekretem podpisanym przez prezydenta Rosji Władimira Putina, w najbliższych miesiącach do armii dołączy około 135 tysięcy nowych żołnierzy. Ostatni pobór na taką skalę miał miejsce w 2016 roku, gdy do rosyjskiej armii powołano 152 tysiące osób.

Armia rosyjska rośnie w siłę. Setki tysięcy nowych rekrutów

Jak przekazał niezależny rosyjski portal Moscow Times, od 1 października do 31 grudnia tego roku do wojska ma zostać powołanych 135 tysięcy osób w wieku od 18 do 30 lat. To o dwa tysiące więcej rekrutów niż jesienią zeszłego roku.

Najwięcej żołnierzy trafia do armii po poborach wiosennych. W tym roku liczba ta wyniosła rekordowe 160 tysięcy - najwięcej od jesieni 2011 roku.

W nadchodzących miesiącach pobór do służby wojskowej w Rosji może być nawet całoroczny. W zeszłym tygodniu niższa izba parlamentu Rosji, Duma Państwowa, zatwierdziła projekt ustawy w tej sprawie w pierwszym czytaniu.

To nie koniec starań Putina o polepszenie sytuacji w wojnie z Ukrainą. Rosyjski przywódca już wcześniej zapowiadał, że do 2026 planuje rozbudować swoją armię do 1,5 miliona czynnych żołnierzy.

Oficjalnie Kreml i Ministerstwo Obrony twierdzą, że poborowi nie są wysyłani na działania wojenne i tak znacząca mobilizacja nie ma związku z wojną w Ukrainie. Mimo to, strona ukraińska wielokrotnie oświadczała, że ​​pojmała rosyjskich poborowych. Zdaniem Putina zostali oni wysłani na front w 2022 roku przez pomyłkę.

Wojna w Ukrainie. Potężne straty rosyjskiej armii

Z najnowszych danych opublikowanych we wrześniu przez BBC wynika, że od 24 lutego 2022 roku (początku rosyjskiej inwazji) w Ukrainie śmierć poniosło ok. 133 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Mowa tu jedynie o osobach, których tożsamość udało się potwierdzić.

Dziennikarze twierdzą, że realne straty rosyjskiej armii mogą być jednak znacznie większe. Strona ukraińska podtrzymuje z kolei stanowisko, że od początku wojny z Putinem za wschodnią granicą zginęło już ponad milion rosyjskich żołnierzy.