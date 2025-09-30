Odnaleziono "niezidentyfikowany obiekt". Akcja służb w woj. warmińsko-mazurskim

"Niezidentyfikowany obiekt powietrzny" został odnaleziony w miejscowości Wielki Łęck w woj. warmińsko-mazurskim - poinformowała Żandarmeria Wojskowa w Elblągu. Na miejscu trwa akcja służb.

"Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, pod nadzorem prokuratora z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Wielki Łęck, pow. działdowski" - brzmi komunikat służb w mediach społecznościowych.

"Informację o tym obiekcie przekazała Żandarmerii Wojskowej Komenda Powiatowa Policji w Działdowie, po otrzymaniu zgłoszenia od jednego z okolicznych mieszkańców" - dodano. Według ustaleń RMF FM to kolejny dron wabik.

"We wtorek przed godz. 15:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie zostali powiadomieni o tym, że w gm. Płośnica (pow. działdowski) na polu kukurydzy operator kombajnu zauważył leżący wśród roślin obiekt przypominający drona" - czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

"Powiadomieni o tym policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dalsze czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia będą wykonywane pod jego nadzorem" - dodano.

Drony nad Polską. Ostatnie przypadki znalezisk

W weekend 20-21 września polskie służby odnotowały cztery przypadki odnalezienia niezidentyfikowanych obiektów powietrznych w różnych regionach kraju. Jak podało MSWiA, znaleziska mogą mieć związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września.

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło w sobotę 20 września o godz. 14 w gminie Korsze (powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie), gdzie obiekt zabezpieczono na polu, 50 metrów od zabudowań.

Następnego dnia, w niedzielę 21 września, kolejne szczątki znaleziono niemal jednocześnie: po godz. 9 w lesie pod Białą Górą (powiat białobrzeski, woj. mazowieckie), oddalone 6 km od zabudowań, oraz około godz. 9 w lesie w miejscowości Wodynie (powiat siedlecki, woj. mazowieckie). Czwarty obiekt zgłoszono około godz. 10 w Sulmicach (powiat zamojski, woj. lubelskie) w lesie.

Wszystkie miejsca znalezisk zostały zabezpieczone przez policję i straż pożarną, a do czynności procesowych zaangażowano Żandarmerię Wojskową i prokuratorów ds. wojskowych.

Wcześniej MSWiA potwierdziło odnalezienie łącznie 18 dronów w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków, Stanisławka i Przymiarki.