"Daję za to głowę". Stanowcza deklaracja Czarzastego

Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że obecna koalicja rządząca nie posiada "swojego Pegasusa". - Mamy pewność. Daję głowę, bo wiem, kto za to odpowiada - podkreślił w programie "Gość Wydarzeń". Wicemarszałek Sejmu skomentował także decyzję Szymona Hołowni o aplikacji na funkcję komisarza w ONZ, przyznając, że sam nie zdecydowałby się na taki ruch.

Włodzimierz Czarzasty we wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" skrytykował wprowadzenie systemu Pegasus, określając je jako "przegraną całej Polski".

- Pegasus został kupiony wbrew jakiejkolwiek logice, dlatego że wykorzystywanie tego typu sprzętu idzie przez serwery w Izraelu. Każda informacja, która została zdobyta przez Pegasusa, mogła być podglądana przez służby obcego kraju. To jest skandal - stwierdził.

Podczas przesłuchania przed sejmową komisją ds. Pegasusa Zbigniew Ziobro przyznał, że to on był inicjatorem zakupy oprogramowania, argumentując, że miało ono posłużyć do walki z przestępczością. - I w związku z tym walczyli z dziennikarzami, prokuratorami i podsłuchiwali ludzi, którzy prowadzili sztab wyborczy Platformy Obywatelskiej. Niech on nie opowiada bzdur - skomentował.

- Nikt mądry, bez względu na to, czy się nazywa Ziobro, czy się nie nazywa Ziobro, takich decyzji nie podejmuje. Ziobro, czego się żeśmy wczoraj dowiedzieli, taką decyzję podjął i za to powinien mieć Trybunał Stanu - dodał.

Czarzasty podkreślił, że sprawa Pegasusa dotyczy wszystkich obywateli. - Ten system tak działa, że mógł podejrzeć każdego, w każdej sytuacji. Jestem w 100 proc. przekonany, że ten system był wykorzystywany niezgodnie z prawem - zaznaczył.

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał też, czy jest pewny, że obecna władza nie ma "swojego Pegasusa". - Mamy pewność. Daję głowę, bo wiem, kto za to odpowiada, wiem, kim jest Tomek Siemoniak i wiem, że to są uczciwi ludzie. Uczciwi ludzie nie robią takich rzeczy. (...) To jest kwestia charakteru - stwierdził.

Później przyznał, że są w Polsce odpowiednie systemy, które służą do kontrolowania przestępców.

Gość programu skomentował również decyzję Szymon Hołowni, który ogłosił, że nie zamierza już przewodzić założonej przez siebie partii i planuje zostać komisarzem w ONZ. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że "życzy szczęścia" marszałkowi Sejmu. - To dobrze gdy Polacy awansują w strukturach międzynarodowych - uważa współprzewodniczący Nowej Lewicy.

- Jest mi o tym niezręcznie mówić - przyznał. - Koalicja jest dla mnie ważna. Wierzę w tę koalicję i wiem, że to będą dobre dwa lata. Mocno wierzę, że dobre dla Polski będą również następne cztery lata pod tą koalicją. W związku z tym ja bym w trakcie kadencji takiego ruchu nie robił, ale każdy ma prawo do swoich decyzji - dodał.

- Uważam, że powinienem być szczególnie odpowiedzialny w trudnych czasach, a czasy są trudne. Ma prawo do decyzji. Myślę, że jego koledzy i koleżanki muszą przemyśleć sprawę wewnątrz partii i klubu. Muszą podejmować rozsądne decyzje, liczymy na nich - podkreślił.

Czarzasty zapewnił też, że na pewno członkowie Polski 2050 nie zamierzają się wiązać ani z PiS-em, ani z Konfederacją. - Jeżeli ktoś ma taką tezę, że ktoś z partii tworzących koalicję uśmiecha się do PiS-u, to dementuję: Nie widziałem takich uśmiechów, a wzrok mam sokoli - podkreślił. Podsumował, że "Szymon jest fajnym kumplem" i będzie za niego trzymać kciuki.