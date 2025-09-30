Nawrocki uda się z wizytą do Ukrainy. Ambasador przekazał najnowsze ustalenia

Nawrocki uda się z wizytą do Ukrainy. Ambasador przekazał najnowsze ustalenia
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar poinformował, że prezydent Karol Nawrocki uda się wkrótce z wizytą do Ukrainy. Data wciąż nie została ustalona, jednak w Kijowie już trwają przygotowania. - Pracujemy nad terminami, mam nadzieję, że odbędzie się w najbliższych tygodniach - przekazał dyplomata w programie "Punkt widzenia Szubartowicza".

Gościem wtorkowego wydania programu "Punkt widzenia Szubartowicza" był Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Dyplomata podkreślał konieczność przejścia od deklaracji do realnych działań we współpracy polsko-ukraińskiej.

 

- Jesteśmy teraz w tym momencie, gdzie już deklaracje i listy intencyjne nie działają. Musimy zawierać kontrakty, podpisywać umowy zobowiązujące, które doprowadzą do stworzenia wspólnej przestrzeni obrony przeciwlotniczej - wskazywał.

 

Jednocześnie wezwał do uruchomienia wspólnej produkcji spełniającej potrzeby zarówno Ukrainy, jak i Polski oraz założenia przedsiębiorstw, które będą mogły eksportować też na rynki trzecie. - W tym widzę pewien zakres działalności, który uważam za perspektywiczny i gdzie możemy rozwijać współpracę bardzo szybko - podkreślał ukraiński ambasador.

Relacje Zełenskiego i Nawrockiego. Ambasador proponuje "dialog systemowy"

Bodnar poinformował również o swoich kontaktach z przedstawicielami polskich władz. - Komunikuję się z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, niedawno miałem spotkanie i z Przydaczem, i z Cenckiewiczem - przekazał.

 

Ponadto dodał, że trwają przygotowania do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Ukrainie. - Zwłaszcza szykujemy się do wizyty prezydenta Nawrockiego, dostaliśmy zapewnienie, że ta wizyta się odbędzie - zapewniał. 

 

ZOBACZ: Nowa inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego. "Nie każdemu się należy"

 

Dokładna jej data nie jest jednak jeszcze ustalona. - Pracujemy nad terminami, mam nadzieję, że odbędzie się w najbliższych tygodniach - powiedział. 

 

WIDEO: Nawrocki pojedzie do Ukrainy. Ambasador przekazał szczegóły

 

Ambasador podkreślił także znaczenie stałego dialogu na najwyższym szczeblu. - Musimy ustalić ten dialog systemowy, kiedy prezydenci komunikowaliby się ze sobą na stałe, rozwiązywali problemy, które zaistniały, i oczywiście budowali zaufanie między sobą - stwierdził. 

Pomoc dla Ukraińców w Polsce. Ambasador dziękuje prezydentowi

Wasyl Bodnar podziękował też prezydentowi Nawrockiemu za podpisanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

- Dziękuję za podpisanie tej ustawy, bo ona zakończy ten czas, kiedy obywatele Ukrainy przebywający tutaj podczas wojny nie wiedzieli, jaki status prawny będą mieli i w jaki sposób muszą załatwić swoje życie - powiedział.

 

ZOBACZ: Pomoc dla Ukrainy i zamrożenie cen prądu. Prezydent podjął decyzję

 

Zwrócił również uwagę na aktywność zawodową ukraińskich uchodźców w Polsce.

 

- Obywatele Ukrainy tutaj mieszkają na swoje pieniądze. Ta pomoc 800+ oczywiście jest używana, ale nie jest głównym źródłem dochodu. Więcej niż 70 procent uchodźców pracuje i utrzymuje siebie, a także pomaga gospodarce Polski. Ukraińcy nie zajęli czyjegoś miejsca - to były wakaty i im ta praca była zaproponowana - zaznaczył ambasador.

AMBASADORDIALOGDYPLOMACJAGOSPODARKAOBRONAPOLSKAUKRAINAWSPÓŁPRACA

