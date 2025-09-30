Katastrofa w Indonezji. Szkoła runęła na uczniów, dziesiątki osób pod gruzami

Katastrofa w Indonezji. Szkoła runęła na uczniów, dziesiątki osób pod gruzami
PAP/EPA/FULLY HANDOKO
Dziesiątki osób pod gruzami. W Indonezji zawaliła się szkoła z internatem

W indonezyjskiej prowincji Jawa Wschodnia zawaliła się szkoła z internatem. Pod gruzami budynku wciąż uwięzionych jest kilkadziesiąt osób. W wyniku zdarzenia zginął 13-letni uczeń. Zdaniem ratowników, liczba ofiar śmiertelnych może zwiększyć się w najbliższych godzinach.

Szkoła z internatem zawaliła się podczas poniedziałkowych wieczornych modłów. 

 

Jedyna potwierdzona dotąd ofiara śmiertelna to 13-letni uczeń, a 102 osoby z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. Wśród poszukiwanych znajdują się głównie chłopcy w wieku 12-17 lat.

Katastrofa w szkole w Indonezji. Trwa akcja ratunkowa

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Sidoarjo w prowincji Jawa Wschodnia. Jak informuje indonezyjska agencja ds. łagodzenia skutków katastrof, dwupiętrowa męska szkoła z internatem zawaliła się podczas prac budowlanych.


- To nagłe zdarzenie spowodowało, że materiały budowlane spadły na dziesiątki uczniów i pracowników – powiedział rzecznik indonezyjskiej agencji ds. łagodzenia skutków katastrof Abdul Muhari.

 

ZOBACZ: Samolot zawrócony na warszawskie lotnisko. Ponad 150 osób na pokładzie

 

Według agencji do budynku dodawano bez zezwolenia dwa kolejne piętra i fundamenty nie wytrzymały ich ciężaru. Kilkadziesiąt osób - ratowników, policjantów i żołnierzy - przez całą noc usuwało gruzy. Uwięzionym pod nimi osobom przekazywano tlen i wodę.

 

Na miejscu wciąż trwa akcja służb ratunkowych. 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl / PAP
INDONEZJA KATASTROFA ŚWIAT SZKOŁA

