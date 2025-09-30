W indonezyjskiej prowincji Jawa Wschodnia zawaliła się szkoła z internatem. Pod gruzami budynku wciąż uwięzionych jest kilkadziesiąt osób. W wyniku zdarzenia zginął 13-letni uczeń. Zdaniem ratowników, liczba ofiar śmiertelnych może zwiększyć się w najbliższych godzinach.

Szkoła z internatem zawaliła się podczas poniedziałkowych wieczornych modłów.

Jedyna potwierdzona dotąd ofiara śmiertelna to 13-letni uczeń, a 102 osoby z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. Wśród poszukiwanych znajdują się głównie chłopcy w wieku 12-17 lat.

Katastrofa w szkole w Indonezji. Trwa akcja ratunkowa

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Sidoarjo w prowincji Jawa Wschodnia. Jak informuje indonezyjska agencja ds. łagodzenia skutków katastrof, dwupiętrowa męska szkoła z internatem zawaliła się podczas prac budowlanych.



- To nagłe zdarzenie spowodowało, że materiały budowlane spadły na dziesiątki uczniów i pracowników – powiedział rzecznik indonezyjskiej agencji ds. łagodzenia skutków katastrof Abdul Muhari.

Według agencji do budynku dodawano bez zezwolenia dwa kolejne piętra i fundamenty nie wytrzymały ich ciężaru. Kilkadziesiąt osób - ratowników, policjantów i żołnierzy - przez całą noc usuwało gruzy. Uwięzionym pod nimi osobom przekazywano tlen i wodę.

Na miejscu wciąż trwa akcja służb ratunkowych.