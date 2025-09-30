Celowali w wojskowy samolot. Niebezpieczny incydent w Niemczech

Start samolotu Luftwaffe z bazy lotniczej w Celle został zakłócony przez wystrzał materiałów pirotechnicznych - poinformował niemiecki dziennik "Der Spiegel". Chociaż maszyna nie została trafiona, a sam incydent nie wpłynął na ruch lotniczy, to jest on traktowany z najwyższą powagą ze względu na "wrażliwą sytuację". Policja i żandarmeria wojskowa szukają sprawców.

Nieznani sprawcy wzięli na cel wojskowy samolot transportowy C-130 wkrótce po jego starcie z bazy lotniczej w Celle (Dolna Saksonia). Do zdarzenia doszło w zeszły piątek.

Jak podaje "Der Spiegel", samolot nie został trafiony, ale incydent ten jest traktowany z najwyższą powagą. Piloci natychmiast zaalarmowali wieżę kontroli, a niemiecka policja i żandarmeria wojskowa natychmiast wszczęły śledztwo w tej sprawie.

Niebezpieczny incydent w okolicy wojskowej bazy lotniczej w Celle

Jak twierdzi niemiecki dziennik, w kręgach Bundeswehry podkreśla się, że celowe ostrzeliwanie samolotów wojskowych zdarza się niezwykle rzadko, choć przypadki oślepiania pilotów wskaźnikami laserowymi są notoryczne. W tym przypadku, na podstawie opisu błysku i huku, najprawdopodobniej była to rakieta sylwestrowa. "Der Spiegel" zauważa również, że do incydentu doszło w środku dnia, więc nie można wykluczyć ukierunkowanego działania.

Niemiecka policja i żandarmeria wojskowa natychmiast przeszukały teren wokół bazy lotniczej w Celle, angażując w akcję m.in. psa do wykrywania zapachu materiałów wybuchowych. Dotychczas jednak nie natrafiono na ślad, który pomógłby w rozwiązaniu sprawy.

Policja w Celle wszczęła postępowanie w sprawie ingerencji zagrażającej bezpieczeństwu lotnictwa. Choć rakieta wzniosła się w odległości około 500 metrów od samolotu, co - według wstępnych ustaleń - minimalizowało bezpośrednie zagrożenie dla maszyny Luftwaffe, incydent jest badany z powodu "wrażliwej sytuacji". Jednocześnie ruch lotniczy w regionie nie został ograniczony.

Konsekwencje dla sprawców mogą być bardzo dotkliwe, nawet jeśli nie działali oni ze złymi zamiarami. Ingerencja zagrażająca bezpieczeństwu lotnictwa jest przestępstwem, za które grożą wysokie kary finansowe, a nawet kara pozbawienia wolności.

Siły Powietrzne Niemiec (Luftwaffe) posiadają obecnie sześć samolotów C-130, które obok większych maszyn A400M, są kluczowe dla transportu żołnierzy - zaznacza "Der Spiegel". Samoloty te były ostatnio wykorzystywane także do misji humanitarnych, w tym do dostarczania pomocy do Strefy Gazy.