Otwarte zaledwie tydzień temu nowoczesne centrum szkolno-konferencyjne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku stało się przyczyną konfliktu z mieszkańcami sąsiednich kamienic. Powodem jest uciążliwy hałas generowany przez trzy pompy ciepła, zamontowane bezpośrednio od strony budynków mieszkalnych. - Pierwszym ze szkoleń powinno być to, w jaki sposób nie szkodzić - powiedziała jedna z mieszkanek.

Inwestycja planowana była przez Izbę od dekady, jednak jej plan wydaje się być nie do końca przemyślany, bo hałaśliwe pompy zainstalowano od strony budynków mieszkalnych. Mieszkańcy skarżą się na uporczywe i intensywne dźwięki, które zakłócają ich spokój.

- Nawet przy zamkniętym oknie słychać bardzo, bardzo mocny szum i gwizd - powiedział reporterce Polsat News mieszkaniec dzielnicy Aniołki w Gdańsku.

Mieszkańcy mają dosyć. Powodem hałaśliwe pompy ciepła

Hałas nie ustaje nawet po zmroku, uniemożliwiając mieszkańcom normalny sen. - Mieszkam tutaj od ponad 50 lat i nigdy nie działo się coś takiego, byśmy my nie mogli spać - mówiła Lucyna Kac, mieszkanka sąsiedniej kamienicy. Inna mieszkanka, Maria Duszyńska-Ochocińska, powiedziała, że "pierwszym ze szkoleń (w centrum - red.) powinno być to, w jaki sposób nie szkodzić".

Mieszkańcy wskazują również na inny problem - uciążliwe oświetlenie. - Za mną jest rozświetlone wesołe miasteczko, które wali nam reflektorami po oczach - mówił Piotr Stasiowski.

Sąsiedzi skarżą się, że ich sugestie dotyczące inwestycji były ignorowane. Co więcej, do tej pory nie znają konkretnego poziomu generowanego hałasu. - Do tej pory nie wiemy, jaki jest zakres tego hałasu - powiedziała jedna z mieszkanek.

"Postaramy się temu zaradzić"

Problemem zajmuje się już zarząd dzielnicy, który w przeszłości musiał już mierzyć się z hałaśliwym sąsiedztwem. - Obawiamy się, że ten proces będzie niestety trwał dłużej - powiedziała Monika Mazurkowska, mieszkająca w pobliżu centrum szkoleniowo-konferencyjnego.

Władze miasta podjęły już kroki w tej sprawie. - Urząd Miasta wystąpił do Izby Lekarskiej z wnioskiem o wyjaśnienia. Wiemy, że rzeczywiście tam jest problem i postaramy się temu zaradzić - zapewnił Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta Gdańska.

Uciążliwość hałasu potwierdzają także specjaliści. Jarosław Adamczyk, ekspert ds. akustyki i biegły sądowy, stwierdził, że nawet bez specjalistycznych badań wyraźnie słychać "harmoniczne dźwięki, które są bardziej dokuczliwe niż nawet sam szum". Ekspert nie kryje zdziwienia postawą lekarzy: - To jest bardzo słaba wizytówka Okręgowej Izby Lekarskiej.

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, Dariusz Kutella, przyznał, że hałas przeszkadza także im - pokoje hotelowe dla szkolących się lekarzy znajdują się w budynku tuż przy pompach.

W związku z tym podjęto próby wygłuszania sprzętu. - Teraz po pomiarach akustycznych projektant nam zaprojektuje takie bariery i będziemy chcieli je postawić - powiedział prezes Kutella.

Mieszkańcy nie wierzą jednak w skuteczność proponowanego rozwiązania. Dwumetrowa przegroda nie przesłoni całej pompy - podkreślają. Wątpliwości mają również eksperci, którzy uważają, że bariery mogą jedynie poprawić problem, ale go nie wyeliminują, szczególnie zimą, gdy pompy ruszą z pełną mocą.