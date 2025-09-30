- Skończyło się! - powiedział na wstępie posiedzenia rządu premier Donald Tusk. - Mamy sytuację pod kontrolą, kolejny raz inflacja poniżej 3. proc. To wyraźny sygnał, że można powiedzieć "koniec drożyzny". To, co pokazuję z dumą, to jest największy w historii procentowy wzrost dochodu rozporządzalnego - dodał, pokazując kartkę z wykresem.

Kolejne posiedzenie rządu rozpoczęło się od wspomnienia o odczycie wrześniowej inflacji. - Widzicie to? To jest praktyczny rezultat naszej walki z inflacją. Dzisiaj się cieszymy, i mamy powody, z kolejnego odczytu inflacji we wrześniu - oczywiście jeszcze prowizorycznego, ale byłby to kolejny miesiąc z inflacją poniżej 3. proc. - powiedział Tusk.

Premier trzymał w górze wykres obrazujący wartość wzrostu dochodu rozporządzalnego. Jak tłumaczył, są to pieniądze, które "zostają w kieszeni każdej rodziny po zapłaceniu podatku".

- Tak wyglądają ostatnie lata - jak widzicie, taka sinusoida bardzo nieszczególna - a to jest okres naszych rządów - powiedział, wskazując najpierw na nisko zarysowaną linię wykresu, a następnie tę, która wyraźnie skoczyła.

"Koniec drożyzny". Tusk wskazał na działalność rządu

Zdaniem premiera drożyzna w Polsce się skończyła, dzięki czemu ludzie mają obecnie realnie więcej środków na zakupy. Wskazał na trzy przyczyny tego stanu: spadek inflacji, wzrost dochodu rozporządzalnego i wyższe świadczenia socjalne.

- Koniec drożyzny to jest dla nas powód do największej satysfakcji. Tę obietnicę traktowaliśmy bardzo serio i wiedzieliśmy, że będzie najtrudniejsza do zrealizowania - powiedział.

Dodał, że "mamy największy w historii procentowy wzrost tego dochodu rozporządzalnego, czyli realna zmiana nie w statystykach, ale w budżetach każdej rodziny". - A także wyraźnie wyższe świadczenia socjalne, które wreszcie Polskę uczyniły krajem powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o pomoc tym, którzy tej pomocy obiektywnie potrzebują - podkreślił Tusk.

Inflacja w Polsce. Ile wyniosła we wrześniu?

- To jest rzeczywiście powód do satysfakcji, chociaż wszyscy będziemy chcieli więcej. To jest zrozumiałe, nad tym będziemy pracować - podsumował.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły rok do roku o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. Pełny odczyt zostanie opublikowany 15 października.